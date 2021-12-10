Türkiye Gazetesi

Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp'in yer aldığı grupta 3. olan Fenerbahçe dün turnuvaya veda etti. Yoluna Konferans Ligi'ne devam edecek olan sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki olası rakipleri, Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlar olacak. Eleme usulü oynanacak maçlarda temsilcimiz kazanan taraf olması durumunda son 16 turuna yükselecek.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Bodo/Glimt (Norveç)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

PAOK (Yunanistan)

Vitesse ya da Tottenham

Karabağ (Azerbaycan)

13 ARALIK'TA KURA ÇEKİMİ VAR

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.



Fenerbahçe'den keyifsiz kapanış | Eintracht Frankfurt ile berabere kaldı Daha önce Konferans Ligi'ni garantileyen temsilcimiz, ülke puanına katkı yapmak için kazanmak istediği grubundaki son maçında Sow'un golüne Berisha ile karşılık verebildi.



