Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, yıllar sonra yine Avrupa’yı kasıp kavurmaya başladı. ‘Devler Ligi’ benzetmesi yapılan Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova’nın bulunduğu gruptan lider olarak çıkan sarı kırmızılılar, 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandığı dönemi hatırlattı. Galatasaray, kuraya dördüncü torbadan katılıp Avrupa Ligi’nde grubunu lider olarak bitiren tek takım oldu. Avrupa’da gelen bu başarı ve Fatih Terim’le birlikte takımın yurt dışında sergilediği harika tablo sonrasında camiada herkes “İkinci kupa neden gelmesin” demeye başladı.

AVRUPA VİTRİN OLDU

Sarı kırmızılı takımın ligde zirvenin çok uzağında kalmış olmasına rağmen Avrupa’da sergilediği performans tezat görünse de bunda başta Teknik Direktör Fatih Terim olmak üzere oyuncuların motivasyonuyla doğrudan ilgisi bulunuyor. Takımdaki oyuncular Avrupa maçlarını ‘vitrin’ olarak görürken, Fatih Terim de fırtınalar estirdiği yılları hem rakiplerine hem oyuncularına tekrar hatırlatıyor. “Buralara yakışıyoruz” diyen Terim, “Ocakta gereken takviyeleri yapacağız. Kupaya beş maç var, neden olmasın” diyerek iddiasını ortaya koyuyor.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü torbadan gelip grubunu lider bitiren tek takım oldu

İLKLERİ BAŞARDILAR

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde birçok ilki başardı. Sarı kırmızılılar Avrupa’da ilk defa mücadele ettiği bir grubu namağlup lider bitirmiş oldu. Deplasmanda oynadığı üç maçta da kalesini gole kapatan Aslan, hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden 64 takım arasında, Real Madrid ile birlikte deplasmanda gol yemeyen takım oldu. Sarı kırmızılılar ayrıca Avrupa kupaları tarihinde 20 yıl sonra 2001-02 sezonundaki Şampiyonlar Ligi gibi 4 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

TÜRKİYE, YUNANİSTAN’I GEÇTİ, 15. SIRAYA YÜKSELDİ

UEFA’nın ülke puanı klasmanında haftaya 16. sırada giren Türkiye, Avrupa kupalarında gruplardaki 6. hafta maçlarının ardından 15. sıraya yükseldi. Beşiktaş haftayı puansız kapatsa da Fenerbahçe ve Galatasaray’ın birer puanlarıyla Türkiye, bir basamak yükselerek 15. sıraya yerleşti. Galatasaray grubunu lider bitirirken Yunan ekibi Olimpiakos’un kendi grubunda ikinci olması sıralamadaki yerimizi koruma ihtimalimizi güçlendirecek. Türkiye ilk 15’e giremezse Avrupa kupalarındaki takım sayımız 5’ten 4’e düşecek.

KASA RAHATLADI

Galatasaray, bu sezon Avrupa macerasında toplam 17,5 milyon avro kazandı. Sarı kırmızılılar, yayın havuzundan da yaklaşık 5 milyon avro gelir bekliyor. Aslan, katılım bedeli, puan/para performansı, liderlik primi, son 16 turu primi gibi kalemlerden toplam 17,5 milyon avroyu kasasına koydu.

PLAY OFF’TAN KURTULDU

UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan Galatasaray, son 16 turu öncesi UEFA Şampiyonlar Ligi’nden gelen takımlarla play-off oynamaktan kurtuldu, direkt olarak son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart 2022’de, rövanşlar 17 Mart 2022’de oynanacak. İşte muhtemel rakipler:

Avrupa Ligi’nden gelebilecek takımlar:

> Real Sociedad

> Rangers

> Olimpiakos

> Napoli

> Lazio

> Braga

> Dinamo Zagreb

> Real Betis

Şampiyonlar Ligi’nden gelebilecek takımlar:

> RB Leipzig

> Porto

> Dortmund

> Sheriff

> Barcelona

> Atalanta

> Sevilla

> Zenit

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