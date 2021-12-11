Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sergen Yalçın’ın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın ilk girişimi olumsuz sonuçlandı. Siyah beyazlılar son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City'deki görevine son verilen Daniel Farke ile temas kurmuştu. Şu anda boşta olan 45 yaşındaki çalıştırıcıya teklifini ileten siyah beyazlı yönetim olumsuz cevap aldı. Serbest durumda olan Farke, sezon devam ederken takım çalıştırmak istemediğini Beşiktaş yönetimine aktardı. Siyah beyazlılar, Daniel Farke’ye 1,5 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu. Ayrıca Alman teknik adamın kariyerini Bundesliga'da sürdürmek istediğini ilettiği de öğrenildi.

İŞ BİRLİĞİ BAŞLADI

Teknik direktör tercihini yabancı hocadan yana kullanmaya karar veren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Farke'den gelen olumsuz cevap gelince rotayı eski teknik direktörüne çevirdi. Siyah beyazlılar takımın başına getirmek için Slaven Bilic ile temaslar kurmaya başladı. Beşiktaş'a dönmek istediğini söyleyen Hırvat teknik adamın, Çin’in Beijing Guoan ekibiyle devam eden sözleşmesi büyük problem teşkil ediyor. Siyah beyazlı kulübün avukatları, Bilic'in avukatlarıyla birlikte feshedilebilmesi için sözleşme üzerinde birlikte çalışıyor.

BİR DE SIFIR ÇEKMESEYDİ...

Şampiyonlar Ligi macerası puansız olarak biten Beşiktaş'ın tesellisi yan gelirler oldu. Siyah beyazlılar katılım payı olarak 14,8 milyon avro, Avrupa’da son 10 yıllık kulüp başarısı ile oluşan katsayı payı olarak 10.2 milyon avro ve 2,5 milyon avro yayın geliriyle toplamda 27,5 milyon avroyu kasasına koydu.

Fenerbahçe'de ümidin yeni adı Slaven Bilic Cocu, Yanal, Bulut derken Pereira da olmadı. Geçiş hocalarıyla birlikte toplam sekiz farklı isimle çalışan Ali Koç, Portekizlinin de ipini çekti. Ümidin yeni adı Slaven Bilic, plase Franscesco Farioli...

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti Duygusal bir şekilde veda eden tecrübeli çalıştırıcı, sezonun geri kalanında artık faydalı olamayacağını ve zarar vermek istemediğini belirterek “Burası benim evim. Elbet bir gün yeniden buluşuruz” dedi.