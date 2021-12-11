Türkiye Gazetesi

Lig’de son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde de 6 maçta hiç puan alamayarak veda etti. Alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın görevinden istifa etti. Yeni hocalar için hızlıca harekete geçen Beşiktaş, boşta olan hocalarla görüşmeye başladı.

SON KONUŞMASINI YAPTI

Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Asbaşkan Emre Kocadağ ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da yer aldığı toplantıda istifasını sunduktan sonra antrenman sahasında futbolcularla bir araya gelen Sergen Yalçın, duygusal bir konuşma yaptı.

“BEŞİKTAŞ’I YENİDEN AYAĞA KALDIRIN”

Deneyimli hoca, bundan sonrası için takıma başarılar dilerken "Futbolda işler böyledir. Teknik direktörler, futbolcular gelip gider. Hepiniz kendinizi ispat etmiş kaliteli oyuncularsınız. Birlik olun, mücadele edin ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırın" ifadelerini kullandı.

ÜCRET KONUSUNDA ANLAŞAMADILAR

Sabah’ın haberine göre Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası ilk adayını Daniel Farke olarak seçti ve Alman çalıştırıcıya teklif götürdü. Fakat, teknik direktör gündeminin ilk sırasında yer alan Daniel Farke ile anlaşma sağlanamadı. Alman hocaya toplam 2 milyon Euro ücret teklif edildi.

Farke, Beşiktaş'tan uzun vadeli sözleşme isterken kontrat süresinin 1.5 yıl olması halinde ekibi dahil olmak üzere toplam 3.5 milyon Euro yıllık ücret talep etti. 45 yaşındaki teknik adamla yapılan pazarlıklarda orta noktada buluşulamadı ve Farke gündemden düştü.

RIZA ÇALIMBAY ADAYLARIN ARASINDA

Yöneticilerden bazıları Başkan Ahmet Nur Çebi'ye Rıza Çalımbay'ı önerdi. Bruno Pinheiro da gündemdeki yerini koruyor. İki sezondur Portekiz ekiplerinden Estoril'i çalıştıran ve 2. Lig'de aldığı takımı Portekiz Süper Ligi'ne taşıyan 45 yaşındaki hoca, bu sezon da ligde 5. sırada. Pinheiro, Braga ile de görüşme halinde.

BİLİC DE GÜÇLÜ ADAYLAR ARASINDA

Farke olmayınca yöneticiler Slaven Bilic'e yöneldi. Çin'in BJ Guoan kulübünde görev yapan 53 yaşındaki Hırvat Hoca ile menajerler aracılığıyla temas kuruldu. Bilic için maliyet araştırması yapıldı.

EN BAŞARILI DÖNEMİ BEŞİKTAŞ’TA

Çin'in BJ Guoan ekibinin hocalığını yapan Bilic, 2013-15 yılları arasında da Beşiktaş'ı çalıştırdı. 53 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılarda 89 maçta 47 galibiyet, 21 beraberlik elde etti ve 1.82 puan ortalaması tutturarak kariyerinin kulüplerde en başarılı dönemini yaşadı.

SÜRPRİZ ADAY OKAN BURUK

Yerli teknik direktör için de araştırmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, şu anda boşta olan Okan Buruk ismini de masaya getirdiği öğrenildi. 2019-2020 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yapıp tarihi bir başarıya imza atan 48 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon görevi bıraktıktan sonra takım çalıştırmadı. Buruk, futbolculuk kariyerinde 2 sezon siyahbeyazlı formayı giymişti.

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti Duygusal bir şekilde veda eden tecrübeli çalıştırıcı, sezonun geri kalanında artık faydalı olamayacağını ve zarar vermek istemediğini belirterek “Burası benim evim. Elbet bir gün yeniden buluşuruz” dedi.

Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde dikkat çeken detay: Beşiktaş isterse bedelsiz ayrılır Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna geçmesi beklenen isimlerin başındna gelen Rıza Çalımbay'ın, Sivasspor'la imzaladığı sözleşmedeki Beşiktaş detayı, "bugünleri önceden gördü" dedirtti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın görevinden ayrıldı. Bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam, görevini bırakma kararı aldığını iletti. Yalçın daha sonra futbolcularla vedalaştı.