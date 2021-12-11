Türkiye Gazetesi

Elit U19 Ligi’nde Antalyaspor U19 takımıyla Trabzonspor U19 takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın oynandığı saatte yağışın şiddetinin arttırmasıyla zemin adeta göle döndü. Futbolcular zor anlar yaşarken, zemin tepkilere neden oldu.

TEPKİLER ÜST ÜSTE GELDİ

Yoğun yağış nedeniyle sahanın bir bölümü adeta göle döndü. Genç futbolcular sahanın o bölümünde, topu kontrol etmeye zorlanırken, izleyenler ise maçın o zeminde oynanmasına isyan etti.

FUTBOLCULAR ZOR ANLAR YAŞADI

Suyun içinde top oynamaya çalışan genç futbolcular, zor anlar yaşadı. O anları ise tribünden bir taraftar kaydetti.

KULÜPLER ELEŞTİRİLDİ

Çekilen fotoğraf ve videoların sosyal medyadan paylaşılması sonrasında, kulüplerin altyapıya önem vermemeleri eleştirildi.

Trabzonspor alırken kazandı: 7'nci bedelsiz oyuncu 'Kouassi' Dorukhan, Hamsik, Gervinho, Peres, Koita ve İsmail’e bonservis parası vermeyen Trabzonspor, Fildişili kanat oyuncusunu Kouassi'yi de serbest statüdeyken kadrosuna kattı.

Avrupa'nın istediği Kouassi Trabzonspor'u seçti Gervinho’nun “Hiç düşünme gel. Burada aile ortamı var. Paranı günü gününe alırsın” dediği sol kanat Evrard Kouassi, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi cazibesiyle Trabzonspor'un teklifini kabul etti.

Trabzonspor’un yeni yıldızı Kouassi yola çıktı: Uçaktan kare paylaştı Trabzonspor’un dün resmi olarak açıkladığı Jean Evrard Kouassi, bugün yola çıktı. Fildişili yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı uçaktan fotoğrafıyla taraftarları heyecanlandırdı.