Türkiye Gazetesi

Mısır'da düzenlenen ve bugün sona eren 73. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda finale yükselen Murat Naci Çoklu, Hollandalı rakibine yenilmesinin ardından, turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

TURNUVADA 5 SPORCUMUZ MÜCADELE ETTİ

Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Murat Naci Çoklu, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Hollanda'dan Dick Jaspers'a 50-37 kaybederek ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil etti.

Semih Saygıner Dünya şampiyonu oldu! Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Semih Saygıner, dünya şampiyonluğunu elde etti.

Semih Saygıner, Dünya Kupası'nda 3'üncü oldu ​Milli bilardocu Semih Saygıner, 2018 yılının son Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.