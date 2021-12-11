Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oldu. Fırtına öne geçtiği mücadeleden 2-1 yenik ayrılarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Fredy (P) ve Dorukhan (K.K.)'dan geldi. Bordo-mavililerin tek sayısını ise Corneulis kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 21'e yükseltti. Bordo mavili takım ise 39 puanda kaldı. Gelecek hafta Antalyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

LİGDE NAMAĞLUP TAKIM KALMADI

Süper Lig'de ilk 14 haftada aldığı sonuçlarla namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, Antalya'ya takıldı. Deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavili takımın namağlup serisi de sona erdi. Trabzonspor bu süreçte 12 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı.

27 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Ligde oynadığı 27 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor'un bu serisi Antalyaspor maçıyla sona erdi. 27 maçta, 16 galibiyet ve 11 beraberlik elde eden bordo-mavili takım 28. maçta yengiyle karşılaştı.

SON DEPLASMAN YENİLGİSİ 412 GÜN ÖNCEYDİ

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 412 gündür dış sahada kaybetmiyordu. Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı son 25 maçta, 15 galibiyet ve 10 beraberlik elde etmişti. Antalyaspor'a 2-1 kaybeden bordo-mavili takımın bu serisi de sona ermiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kale önünden uzaklaştırdı.

5. dakikada Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

17. dakikada Hamsik'in ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Boffin, soluna uzanarak topu kornere çeldi.

23. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı sol çaprazdan şutu Antalyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı.

24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in sol köşeden kullandığı kornerden gelen topa ceza sahasında iyi yükselen Hugo kafayı vurdu. Kaleci Boffin'den sağ bacağına çarpıp dönen topu önünde bulan Cornelius, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

33. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Hakem Zorbay Küçük, Doğukan Sinik'in şutunda Edgar'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine karar vererek penaltı noktasını işaret etti.

34. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

50. dakikada Djaniny'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

55. dakikada Doğukan Sinik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

60. dakikada Doğukan Sinik'in sağ köşeden kullandığı kornerle ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Mukairu'nun kafayla şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına uzanarak golü engelledi.

73. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, ön kale direği önündeki Dorukhan Toköz ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da protokol tribününden izlediği karşılaşmayı Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

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