Türkiye Gazetesi

Milli sporcular, uluslararası spor arenasında ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Tayland'ta düzenlenen Muaythai Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk milli sporcular, ülkemizin turnuvada 3. olmasını sağladı.

21 MADALYA KAZANDIK

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki şampiyonada genel klasmanda üçüncü sırada yer alan Türkiye, Elit Clas'ta da ikinciliği elde etti.

Şampiyonada 5 altın, 7, gümüş, 9 bronz toplam 21 madalya kazanan milli sporcular, Elite Clas’ta ev sahibi Tayland'ı da geride bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Türkiye'nin elde ettiği başarılarla muaythai branşında gün geçtikçe ön plana çıktığını belirterek, "Hamdolsun dünyaya muaythai sporunu biz öğretmeye başladık, dünya bizleri gıpta ile izlemekte takdir ermektedir." değerlendirmesini yaptı.

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