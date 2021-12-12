Türkiye Gazetesi

Olimpiyat oyunlarından can sıkıcı bir haber var. Tarihî başarılarımızın bulunduğu halter ile boks ve modern pentatlon organizasyondan çıkarılıyor. Ki halter 1896, boks 1904 ve modern pentatlon 1912 yılında olimpiyat programına girmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), boks, halter ve modern pentatlonu 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın ilk programında düşünmüyor. Sebebi de bu branşlarla ilgili uluslararası federasyonlara yönelik dopingle mücadele, şeffaf yönetim ve finansal kriz gibi konularda endişelerin sürmesi.



Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nda halter branşında ilk madalyasını 1988'de Seul'deki oyunlarda Naim Süleymanoğlu ile kazanmıştı

YENİ BRANŞLAR VAR

Los Angeles programına kaykay, sörf ve spor tırmanışını ekleyen IOC'nin takvimi 2023 yılında kesinleştirmesi bekleniyor. IOC Başkanı Thomas Bach, "Bu sporlar Tokyo 2020'nin başarısına önemli katkılarda bulundu" dedi. Bu durumda Olimpiyat Oyunları'nın başladığı tarihten itibaren takvimde yer alan ve Türkiye'nin 8'i altın olmak üzere (Naim Süleymanoğlu tarihî rekorlar kırmıştı) 11 madalya kazandığı halter 2024 Paris'te son defa yer alacak gibi görünüyor. Ayrıca boksta da 1'i altın olmak üzere 5 madalyamız bulunuyordu.

Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu! Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yu mağlup ederek altın madalya kazandı.

Çin ilan etti: Olimpiyatların kazananı benim Çin devlet medyası, 2020 Tokyo Olimpiyatlarını kazananın, ülkesi olduğunu ilan etti.