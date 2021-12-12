Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de geride bıraktığımız 15 haftayı namağlup geçen Trabzonspor, ligdeki ilk yenilgisini Abdullah Avcı'nın Genç Millî Takım'dan öğrencisi olan Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor karşısında aldı. Danimarkalı golcü Cornelius'un golüyle öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan bordo-mavili takım, kalesinde çok sayıda pozisyon verirken, Uğurcan'a rağmen puan alamadı.

EDGAR'IN PENALTISI

Maçta gol perdesi karşılaşmanın 23. dakikasında açıldı. Hamsik'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Boffin kaleye yönelen topu çelse de pozisyonu yakın mesafeden takip eden Cornelius golü buldu: 1-0. Beraberlik golü için yüklenen Antalya'da 34'te Edgar'ın Doğukan'ın şutunu elle kesmesi sonucunda kazandığı penaltıda Fredy ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

ANTALYA SALDIRDI

İkinci yarıya oldukça atak bir şekilde başlayan Antalyaspor, 55'te Doğukan'ın soldan sürüklediği atakta gole çok yaklaşsa da Uğurcan tehlikeyi önledi. Bu pozisyonun beş dakika sonrasında Mukairu'nun kafa vuruşunu kurtaran Uğurcan'ı mağlup eden ise bir takım arkadaşı oldu. 73'te Güray'ın takım arkadaşına aktarmak istediği topa ters bir vuruş yapan Dorukhan, Trabzonspor'u yıktı: 2-1.



Trabzonspor'un namağlup unvanına son veren Antalyasporlu futbolcular, maçın ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı.

YARIŞTA BUNLAR OLUR

Maçı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bu yol kazası değil. Nuri Şahin geldiğinden beri Antalyaspor'u yukarı çekiyor. Buna göre hazırlanmıştık. Ama sahada doğru yerleşmezseniz bunlar oluyor" derken, "Fırsat geldi, öne geçtik ama değerlendiremedik. Bir şey kazanmadık, üç puan kazandık diyorduk. Bu maçta da sadece üç puan kaybettik. Başka bir şey kaybetmedik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak. Oyuncular üzgünler, normaldir. Maç kaybedince, oyuncu karakteri muhakkak üzülür. Kazanamazsın belki ama kaybetmemelisin. 38 haftanın hepsinde aynı ritmi tutturamazsınız" açıklaması yaptı.

"POZİSYON ÜRETEMEDİK"

Ligde altı gole yükselen Trabzonsporlu Cornelius, ''Takım olarak pozisyon bulmakta zorlandık ve mağlup ayrıldık. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı demek doğru değil. Nwakaeme gibi kaliteli bir oyuncuyu kaybettiğinizde işler tabii ki sizin için daha zor oluyor'' dedi.

DEPLASMAN SERİSİ DE BİTTİ

Trabzonspor geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuş sonrasındaki 27 maçta hiç yenilmemişti. Bu unvanını kaybeden bordo mavili takım dış sahada da en son 25 Ekim 2020'de F.Bahçe'ye 3-1 mağlup olmuştu. Dün bu seri de bitti.

SAKATLANDI, OYUNDAN ÇIKTI

24. dakikada Hamsik’in pasında ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme’nin vuruşu kornere gitti. Yıldız futbolcu bu pozisyonun ardından sakatlık yaşarken yerini Yusuf Sarı’ya bıraktı. Adale sıkıntısı olan Nwakaeme’nin durumu bugünkü MR sonrası netleşecek.

Trabzonspor'un yenilmezlik serisi Antalya'da sona erdi Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oldu. Fırtına öne geçtiği mücadeleden 2-1 yenik ayrılarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Fredy (P) ve Dorukhan (K.K.)'dan geldi. Bordo-mavililerin tek sayısını ise Corneulis kaydetti.

Trabzonspor alırken kazandı: 7'nci bedelsiz oyuncu 'Kouassi' Dorukhan, Hamsik, Gervinho, Peres, Koita ve İsmail’e bonservis parası vermeyen Trabzonspor, Fildişili kanat oyuncusunu Kouassi'yi de serbest statüdeyken kadrosuna kattı.