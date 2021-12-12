Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, zorlu Avrupa Ligi E Grubu’na dördüncü torbadan katılmasına rağmen lider çıkmayı başardı, elde ettiği bu başarı ülke puanına da doğrudan yansırken Avrupa’da da büyük sükse yaptı. Sarı kırmızılılar sezona 11 yeni transfer ve geleceğin takımını kurma parolasıyla başladı. Aslan’ın yaptığı takviyelerin yaş ortalaması 23,5 iken, ödediği toplam bonservis miktarı ise 22 milyon avroydu. Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray yönetimi gelinen noktada ne kadar doğru bir adım attıklarını gösterdi.

YENİ YILDIZLAR YOLDA

Cimbom, Avrupa Ligi’nde topladığı 12 puan karşılığı aldığı bonuslar ve son 16 turu primleriyle birlikte kasasına 17,5 milyon avro koydu. Avrupa’da alınacak her puan bu miktarın daha da artmasını sağlayacak. Neredeyse yaz dönenimin transfer maliyeti şimdiden çıkarken, Avrupa sahnesinde kendini gösteren oyuncular da değerlerini katladı. Yaklaşan ara transfer dönemi öncesi Gedson Fernandes, Dennis Man gibi yıldızları kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılarda teknik heyet ve yönetimin eli bir hayli rahatladı.



Galatasaray, Sivasspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik idmanla sürdürdü

MARCAO BELİRSİZLİĞİ

Lazio maçı öncesi ısınırken sol kasığında ağrı hissetmesine rağmen sahaya çıkan ve 90 dakika forma giyen Marcao’nun Sivas karşısında oynayıp oynayamayacağı bugün belli olacak. Sivas yolculuğu öncesi sağlık heyeti Brezilyalıyı denemeye alacak.

ASLAN'IN KAZANDIĞI PARA

> Yayın havuzundan: 5,35 milyon avro

> Katılımdan: 3,63 milyon avro

> Performanstan: 3,15 milyon avro

> Grup liderliğinden: 1,1 milyon avro

> Katsayı geliri: 3,168 milyon avro

> Son 16 turu primi: 1,2 milyon avro

Alex Telles'ten çarpıcı Galatasaray itirafı: 'Her zaman kalbimde taşıyorum' Manchester United’ın yıldızı Alex Telles, Galatasaray hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. Bir dönem Galatasaray formasını da giyen Telles, verdiği bir röportajda Sarı-Kırmızlılar’ı unutamadığını ve Galatasaray'ı her zaman kalbinde taşıdığını söyledi.

Galatasaray'da 2000 ruhu canlandı Ligde zirvenin uzağında kalsa da Avrupa’da bambaşka bir tablo çizen sarı kırmızılı takım UEFA Kupası’nı kazandığı yıldaki gibi parlıyor. Camiada artık herkes “İkinci kupa neden gelmesin” diyor…