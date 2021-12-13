Türkiye Gazetesi

Formula 1'de sezona yakışır bir final vardı Abu Dabi'de. 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulan ve büyük çekişmeye sahne oldu. Liderliğin sürekli el değiştirdiği ve kaza sonrası son turda şampiyonun belli olduğu yarışa Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton önde başladı ama Max Verstappen tecrübeli rakibini son anda geçip tarih yazdı.

10 BİRİNCİLİĞİ VAR

Kaza sonrası yapılan son turu ilk sırada gören 24 yaşındaki Hollandalı Verstappen gözyaşlarını tutamadı. Kariyerindeki ilk birinciliği elde eden genç pilot, "İnanılmazdı. Son turda fırsat geldi ve çılgıncaydı. Müthiş bir takım çalışması yaptık. Takımım bunu hak etti. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum" ifadesini kullandı. Verstappen 22 yarışta 10 birincilik, 8 ikincilik, 1 dokuzunculuk elde etti.

İPTAL EDİLMELİ

F1'de şampiyonluğu son anda kaybeden Lewis Hamilton'un takımı Mercedes, FIA’ya itirazda bulundu. Verstappen'in Hamilton'u güvenlik aracı çıkmadan geçmesini ve turunu geri alan pilotların konvoyu yakalamadan yarışın yeniden başlamasını protesto etti.

HAMILTON ŞOKTA

Son turda hem yarışı, hem şampiyonluğu, hem de Formula 1 tarihine geçme şansını kaybeden Lewis Hamilton büyük şok yaşadı. Uzun süre aracından inemeyen Hamilton, "Diyecek sözüm yok, gerçekten yok. Birileri Max’a yardımcı oldu. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz" dedi.

Takımlar sıralaması

1. Mercedes 613,5

2. Red Bull 585,5

3. Ferrari 323,5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

Pilotlar sıralaması

1. Max Verstappen: 395,5

2. Lewis Hamilton: 387,5

3. Valtteri Bottas: 226

4. Sergio Perez: 190

5. Carlos Sainz: 164,5

Alfa Romeo duyurdu: Formula 1'in ilk Çinli pilotu Guanyu Zhou Formula 1 takımı Alfa Romeo, sezon sonunda İtalyan pilot Antonio Giovinazzi ile yollarını ayıracaklarını, yerine ise 22 yaşındaki Çinli sürücü Zhou Guanyu'nun geleceğini açıkladı. Böylece Guanyu Zhou, Formula 1'in ilk Çinli pilotu olacak.

Formula 1'de sıradaki durak Meksika Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışına, Meksika ev sahipliği yapacak.