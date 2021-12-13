Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Avrupa’daki başarısını şu ana kadar ligde sergilemeyen Galatasaray, iyi bir seri yakalayarak, zirveyle puan farkını eritmek istiyor. Mart ayına kadar Avrupa Ligi’nde karşılaşmaya çıkmayacak olan sarı kırmızılılar bu süre zarfında lig ve kupaya odaklanacak. Hedefini bu periyottaki bütün maçlardan 3 puan çıkarmak olarak belirleyen Cimbom, Sivas galibiyetiyle çıkışı başlatmayı planlıyor. Dört günlük zaman içinde Roma’dan sonra Sivas deplasmanına çıkacak olan sarı kırmızılılar yorgunluğu dert etmiyor.

İstikrarı yakalayacağız

Teknik Direktör Fatih Terim öğrencilerinin dinlenmeleri için son üç günde daha esnek bir idman programı uygularken tek taktik çalışması yaptırdı. Bu sayede takımın dinlenmesini amaçlayan tecrübeli teknik adam oyuncularıyla yaptığı maç toplantısında “Avrupa Ligi’nde ilk bölümü başarıyla tamamladık. Artık aynı istikrarı lige de yansıtıp gerçek gücümüzü göstermeliyiz. Yakalayacağımız bir seri bizi istediğimiz yola sokacaktır. Henüz kaybedilmiş bir şey yok” diyerek oyuncularını motive etti.

SON TESTİ NEGATİF

Covid-19 testi pozitif çıktığı için Altay ve Lazio maçlarında forma giyemeyen Cicaldau’nun dün yapılan testi negatife dönünce, oyuncu Sivas kafilesinde yer aldı. Hastalığı hafif geçirdiği için bireysel çalışmalarla kendini hazır tutan Rumen oyuncuyu Fatih Terim ilk on birde görevlendirecek.

AĞRILARI SÜRÜYOR AMA…

Galatasaray dün İstanbul’da yaptığı son idmanın ardından özel bir uçakla Sivas’a gitti. Lazio maçı öncesi kasığında ağrı hissetmesine rağmen maçta oynayan Brezilyalı, son taktik çalışmasında da yer almamasına rağmen Sivas’a götürüldü. Marcao’nun durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Galatasaray transferin masraflarını çıkardı Sezona 11 yeni isim ve gençleştirme harekâtıyla giren sarı kırmızılılar takviyeye 22 milyon avro harcamıştı, UEFA’dan ise şimdiden 17,5 milyon avro kasaya girdi…

Galatasaray'da 2000 ruhu canlandı Ligde zirvenin uzağında kalsa da Avrupa’da bambaşka bir tablo çizen sarı kırmızılı takım UEFA Kupası’nı kazandığı yıldaki gibi parlıyor. Camiada artık herkes “İkinci kupa neden gelmesin” diyor…