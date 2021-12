Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un kaybettiği, Konya, Hatay ve Başakşehir’in kazandığı haftada Fenerbahçe’nin hedefi Gaziantep’ten 3 puanla dönmek. Sarı lacivertliler, liderle puan farkını azaltıp yarışın içinde kalmak isterken, Teknik Direktör Vitor Pereira, oyuncularına “Sadece kendi işimize odaklanacağız. Çok kritik kayıplar yaşadık. Ama her şeye rağmen hedefimizden sapmadık. Başarıya ancak galibiyetle serisiyle ulaşabiliriz. Bunu gerçekleştirecek güce sahibiz. Yeter ki, her şeyimizle sahada olalım” ifadesinde bulundu.

HER MAÇ BİR FİNAL

Motivasyonu korumak zorunda olduklarının altını çizen Vitor Pereira, “Rakiplerin ne yaptığına bakmadan, kazanarak devam etmemiz gerek. Her maç önemli, her rakip zor. Bizim için her maç final. Biz kazandıkça bu fark eriyecek” sözleriyle oyuncularından maksimum performans beklediğini belirtti. Alınacak galibiyetin, Rize maçını anlamlı kılacağını dile getiren Portekizli, “Kayıpları geride bırakacağız. Sadece önümüzdeki puanlara odaklanmalıyız. Telafi etmek bizim elimizde” dedi.

DEPLASMAN FOBİSİ

Fenerbahçe’nin başında toplam 49 maça çıkan Teknik Direktör Vitor Pereira, iç sahadaki 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 1 defa kaybetti. Ancak Portekizli çalıştırıcı deplasmandaki 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle yüzde 48 kazanma oranı yakaladı.

KEYİFLER YERİNDE

Trabzonspor’un Antalyaspor’a yenildiği haftada Gaziantep ile deplasmanda oynayacak olan Fenerbahçe’de keyifler yerinde. Son çalışmasını Samandıra’da gerçekleştiren sarı lacivertlilerde oyuncuların neşeli hâlleri dikkati çekti. Kafile akşam saatlerinde ise Gaziantep’e gitti.

