Türkiye Gazetesi

Antalyaspor maçında sakatlanarak yerini Yusuf Sarı’ya bırakan Nwakaeme’nin durumu bugün netleşecek. Sağ kasığında hissettiği ağrı sonrasında oyundan çıkan Nwakaeme’nin MR’ı çekilecek. Nijeryalı oyuncunun Uğurcan ve Hugo’nun özür paylaşımlarını sosyal medya hesabından paylaşması dikkati çekti.

YENİ SERİ YAKALARIZ

Süper Lig’de 27 maç aradan sonra yenilerek bu sezonki namağlup unvanını Antalya’da bırakan Trabzonspor, şampiyonluk umudundan bir şey kaybetmiş değil. Antalyaspor yenilgisini yol kazasına benzeten Teknik Direktör Abdullah Avcı, soyunma odasında oyuncularını teselli eden ilk isim oldu. Her takımın bir gün yenilebileceğini söyleyen Avcı “Bizim de yenilme hakkımız var. Ancak bu yenilgi bizi yolumuzdan saptırmayacak. Biz önümüzdeki haftadan itibaren yeni galibiyet serileri yakalamak için çalışacağız” dedi.

HÂLÂ AÇIK ARA LİDERİZ

Diğer takımların aldığı sonuçlarla ilgilenmediklerini belirten Avcı “Bu ligin hâlâ açık ara lideri biziz. İnanıyorum ki sezon sonunda da puan cetvelinin en üstünde Trabzonspor’un adı yazacak” dedi. Kendi kalelerine attıkları bir golle yenildiklerini hatırlatan Avcı “İlk defa deplasmanda kaybettik. Namağlup şampiyon olacağız demedik, şampiyon olacağız dedik. Antalyaspor karşılaşmasında sadece 3 puan kaybettik, şampiyonluk iddiamızı değil. Herkesin içi rahat olsun” değerlendirmesinde bulundu.

TARAFTAR SAHİP ÇIKTI

Bordo mavili taraftarlar, Antalyaspor yenilgisi sonrası takıma sahip çıktı. Antalya dönüşü kafileyi havaalanında ‘Şampiyon’ tezahüratları ve meşalelerle karşılayan taraftarlar “Bu taraftar arkanda” diye seslendi.

NURİ ŞAHİN MEST ETTİ

Trabzonspor’un yenilmezliğine son veren Antalyaspor’un genç teknik sorumlusu Nuri Şahin, Abdullah Avcı’ya kendisi hakkındaki sözleri için teşekkür mesajı paylaştı. Şahin “Sizinle çalışırken çok şeyler öğrenmiştim, rakipken de öğrendiğimi görmekten çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a acı çelme | Deplasmanda Antalyaspor'a kaybetti Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor Cornelius'un golüyle öne geçti. Fredy penaltıdan eşitliği getirdi. Dorukhan kendi kalesini vurunca ligde sekiz maçtır kazanan Karadeniz ekibi sahadan eli boş ayrıldı