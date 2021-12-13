Türkiye Gazetesi

Sergen Yalçın'dan sonra teknik direktör arayışının devam ettiği Beşiktaş'ta aday sayısı ikiye düştü. Yerli teknik adam için Rıza Çalımbay isminin, yabancı teknik adam içinse Bruno Pinheiro'nun düşünüldüğü öğrenildi. Konuya ilişkin nihai kararın ise yarın verileceği bildirildi.

"BEŞİKTAŞ'IN İÇİNDEN BİR İSİM OLSUN"

Beşiktaş'ta teknik direktörün belirlenmesi için gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı biraz önce sona erdi. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde birçok hoca yer alırken, bugün gerçekleşen toplantıyla birlikte bu sayı 2'ye indi. Yönetim Kurulu'nun "Yerli bir hoca olacaksa, Beşiktaş'ın içinden gelen bir isim olsun" önerisi, Başkan Ahmet Nur Çebi'den de kabul gördü.



GÜÇLÜ ADAY RIZA ÇALIMBAY

Yerli hoca konusunda Rıza Çalımbay isminde karar kılınırken, yabancı konusunda ise Bruno Pinheiro öne çıktı. Bu iki isim için son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni teknik direktörü yarın belirlemek isteyen yönetimde, ibre ligi ve takımı da iyi bilmesi nedeniyle Rıza Çalımbay'dan yana.

Beşiktaş Yönetim kurulu üyesi Efe Bezci, toplantı çıkışında basın mensupları ile kısa bir sohbet ederek, "Yönetim kurulu olarak biz fikrimizi söyledik. Son kararı başkanımız Ahmet Nur Çebi verecek. Bu hafa içinde hocamız belli olur" dedi.

Sinan Engin’den çarpıcı iddia: Beşiktaş’ın başına Şenol Güneş geçebilir Kötü gidişata dur diyemeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı. Boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarına devam eden Beşiktaş, halen aradığı hocayı bulabilmiş değil. Futbol yorumcusu Sinan Engin’den ise çarpıcı bir iddia geldi. Canlı yayında açıklama yapan Engin, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçebileceğini söyledi.

Beşiktaş hoca arayışına devam ediyor: Sürpriz isimle temasa geçildi Lig’de kötü gidişatına dur diyemeyen Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, görevinden istifa etmişti. İstifanın ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni adaylar gündeme gelmişti. Siyah-Beyazlı ekip ilk teklifi Alman çalıştırıcı Daniel Farke'ye götürdü. Ancak Farke’nin yüksek maaş talebi görüşmeleri tıkadı. Görüşmenin olumsuz geçmesiyle Beşiktaş, hoca adayları için tekrardan harekete geçti.

Beşiktaş'ta yeni hedef Bilic Daniel Farke'den olumsuz cevap alan yönetim Hırvat teknik adamla anlaştı ancak Çin kulübüyle devam eden sözleşme büyük problem.