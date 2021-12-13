Türkiye Gazetesi

Avrupa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Aslan, Süper Lig'de bir türlü istediğini bulamadı. Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında D.G. Sivasspor, deplasmanına çıkan Galatasaray tek golle mağlup oldu. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

11. dakikada Henrique, Kerem’in pasında ceza sahası sağ çaprazdan kaleyi hedef aldı. Top az farkla dışarı çıktı.

5. dakikada korner atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fajr topu kaleye göndermek istedi. Muslera topu çıkartmayı başardı.

29. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Feghouli, sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartarak kalesindeki tehlikeyi önledi.

31. dakikada Kerem ceza sahası dışından kullandığı uzun şutunda Ali Şaşal topu kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada Gradel ceza sahası içerisine sürdüğü topla sağ çaprazdan kaleyi hedef aldı. Top kaleci Muslera'da kaldı.

MA.TAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

50. dakikada rakipleri geçip topla ceza sahası içerisine giren Gradel, kaleyi hedef alsa da top auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Diagne'nini vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

64. dakikada Feghouli sağ kanattan kazandığı topu kaleye göndermek istedi, kaleci Ali Şaşal topu kontrol etmeyi başardı.

73. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Kerem, sert şutu ile kaleyi hedef aldı. Kaleci Muslera topu çıkarmayı başardı.

76. dakikada Erdoğan’ın ceza sahası dışından kullandığı sert ve uzun şutta Muslera topu çıkardı.

80. dakikada Yatabare’nin pasında sağ çaprazda bulunan Fajr, topu ağlarla buluşturdu. Yerde olan kaleci Muslera çaresiz kaldı. 1-0

Fatih Terim, Sivasspor maçını siyah filmli locadan izledi.

FATİH TERİM MAÇI LOCADAN İZLEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza aldığı için takımının başında sahaya çıkamadı. Cezalı olan Terim, Sivasspor maçında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan ve Necati Şahin görev yaptı.

Yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayan Terim’e siyah filmli locada teknik heyetten yardımcıları eşlik etti. Locanın camlarının siyah filmle kaplanması ise dikkat çekti.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xxx, Kerem Ersoy xxx, Samet Çiçek xxx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Camara xx, Ahmet xx, Ziya xx, Fajr xx, Cofie xx, Kerem xx, Henrique xx, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Emre, Kayode, Erdoğan, Koray, Azubuike, Hakan, Özkan, James, Muhammed

Teknik Sorumlu: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Muslera xx, Luyindama xx,Nelsson xx, Yedlin xx, Van Aanholt xx, Taylan xx, Berkan xx, Feghouli xx, Cicaldau xx, Kerem xx, Diagne xx

Yedekler: İsmail, Alpaslan, Babel, Abdalla, Oğulcan, Ömer, Morutan, Aytaç, Emre, Halil İbrahim

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Sarı kartlar: Fajr, Goutas (D.G. Sivasspor), Cicaldau (Galatasaray)

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