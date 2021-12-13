Türkiye Gazetesi

Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, 4 yıl formasını giydiği Brezilya Serie A ekiplerinden Palmeiras'tan ayrıldı. 38 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belli oldu. Melo, aynı ligte bulunan Fluminense ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu ile Aralık 2023'e kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Felipe Melo adım adım Galatasaray’da! Anlaşma sağlandı Galatasaray’da 2’nci Felipe Melo dönemi başlamak üzere. 38 yaşındaki orta saha oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe döneceği belirtilirken, futbolu bıraktıktan sonra da kulübün teknik ekibinde görev alacağı öne sürüldü.

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Melo paylaşımı! Galatasaray’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaray sosyal medya hesabından Felipe Melo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a attığı golü paylaştı. 38 yaşındaki orta sahanın paylaşıma aslan ve yanan kalp emojisiyle yanıt vermesi ise transfer iddialarını güçlendirdi.

Galatasaray’da sürpriz Felipe Melo transferi! Resmi teklif yolda Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, eski oyuncusu Felipe Melo’yu renklerine bağlamak için yeniden harekete geçti. Palmeiras'ta forma giyen 38 yaşındaki Felipe Melo için sarı-kırmızılıların 1.5 yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi. Deneyimli orta sahanın bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.