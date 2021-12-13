Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantep sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

SERDAR DURSUN İLK 11'DE

Fenerbahçe, ligin 15. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği karşılaşmaya göre kadrosunu büyük ölçüde korudu. Geçen haftaki maça göre Berisha'yı yedekte değerlendiren deneyimli teknik adam Vitor Pereira, bu oyuncunun yerine Serdar Dursun'a şans verdi. Pereira yönetimindeki sarı-lacivetli takımın ilk 11'i Berke Özer, Szalai, Kim Min-jae, Tisserand, Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Rossi ve Serdar Dursun'dan oluştu.

GAZİANTEP'TE 3 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi takım ise geçen haftada deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Göztepe maçına göre 3 değişiklik yaptı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Ertuğrul Ersoy, Mendyl ve Dicko'yu dinlendirdiği Fenerbahçe maçında, bu oyuncuların yerine Sagal, Halil İbrahim Pehlivan ve Figueiredo'yu sahaya sürdü. Siyah-kırmızılı ekip, Günay Güvenç, Halil İbrahim Pehlivan, Caulker, Tosca, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir ve Sagal ile sahaya çıktı.

FIGUEIREDO, ORTA SAHADAN GOL ATTI

8. dakikada Gustavo'nun orta sahadaki pas hatasında topu kapan Figueiredo, kaleci Berke'nin önde olduğunu görünce sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaparak topu 43 metreden filelere gönderdi. Böylelikle Gaziantep 1-0 öne geçti.

ÖZİL'DEN KLAS BİTİRİCİLİK

Osayi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Mesut Özil, ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaparak topu kaleci Günay'ın üzerinden ağlara gönderdi. Özil, bu klas vuruşuyla 29. dakikada skoru eşitledi.

PENALTIYLA GOL GELDİ

53. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Figueiredo, Ferdi'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak ev sahibi ekibi 54. dakikada bir kere daha öne geçirdi. 2-1

ZAJC OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

66. dakikada sağ kanattan yapılan orta savunmadan sekip Zajc'ın önünde kaldı, gelen topa gelişine vuran Zajc meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru eşitledi. 2-2

MAÇIN SKORUNU BELİRLEYEN VURUŞ

72. hızlı gelişen Gaziantep atağında Furkan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo, sağ ayağıyla vuruşunu yaparak uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 3-2

Fenerbahçe'nin sloganı: Bu fark eriyecek Rize karşısında farklı kazanarak rotasını zirveye çeviren Fenerbahçe'nin hedefi devreyi kayıpsız kapatmak. Vitor Pereira, “Rakiplerin ne yaptığına değil, işimize bakacağız” dedi

Vizeler iptal! Fenerbahçe devre arasında yıldız göndermeyecek Fenerbahçe, Avrupa devlerini peşinden koşturan isimleri kadroda tutacak. Ara transferde yabancı kontenjanında yer açabilmek için beklentileri karşılayamayan Meyer gibi birkaç ismi elden çıkaracak.