Türkiye Gazetesi

Ali Kırca hırsızlık şoku yaşadı. Ünlü gazetecinin Kuruçeşme'de bulunan evine pencereden giren hırsızın teknolojik aletler ve tarihi bir kılıç çaldığı öğrenilirken şoke eden bir bilgi daha ortaya çıktı. Hırsızların Ali Kırca'nın evinden ayrılmadan önce kıyafetlerini de giydiği öğrenildi.

TEKNOLOJİK ALETLER VE TARİHİ BİR KILIÇ ÇALDILAR

Cuma günü yaşanan hırsızlık olayında Ali Kırca’nın evinden; 1 bilgisayar, 2 tablet ve tarihi kılıç çalındığı bilgisine ulaşıldı. Hırsızlık olayının ardından Ali Kırca’nın oğlu durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi.

HIRSIZ PENCEREDEN GİRDİ

Hırsız evde kimsenin olmadığı cuma sabahı evin içine pencereden girdi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin hırsızlığı yapıp evden ayrılmadan önce üzerindeki kıyafeti Ali Kırca’nın gardırobundaki kıyafetlerle değiştirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali belirlenen şahsı yakalama çalışmaları sürerken, yurt dışında olduğu öğrenilen Ali Kırca’nın, ifadesini ülkeye döndüğünde vereceği belirtildi.

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