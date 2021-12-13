Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Galatasaray, bir şok da Muslera'dan geldi. Tecrübelik file bekçi, karşılaşmanın 80. dakikasında takım arkadaşı Luyindama ile çarpışarak sakatlandı. Muslera'nın sağlık durumu hakkında konuşan Galatasaray’da yardımcı antrenör Selçuk İnan "Az önce Muslera ile görüştük. Durumu ciddi görünüyor. Ama şuan konuşmak için erken. Yarınki kontrollerinde inşallah ciddi bir şey çıkmaz. Sakatlandığı için çok üzgünüz" dedi.

"HAKEMLERİK KARARI HEP ALEYHİMİZE"

İnan, maçın hakemine ilişkin de şunları söyledi: Muslera'nın sakatlandığı pozisyona gelecek olursak, bir yetkilinin bizi aydınlatmasını isterim. Çünkü sporcu sağlığının çok önemli olduğu söyleniyor. Çok önemli bir pozisyona girecekken hakem maçı durdurdu. Sporcu sağlığı bizim için daha önemli dedi. Çok doğru söyledi bence. Ama Muslera’nın pozisyonunda da sporcu sağlığı önemliydi. Hakeme bunu hatırlatmak lazım. Hakem öyle taktir etti. Son haftalarda hakemlerin taktiri hep aleyhimizde oluyor. Muslera yerdeyken golü yedik. Yerdeki kaleciydi, maçı durdurması gerekiyordu. Ben de merak ediyorum. Nedenini anlatarak bizi aydınlatırsalar seviniriz.

Galatasaray'da Muslera endişesi Uruguay’ın Bolivya ile oynadığı maçta yediği hatalı gol yüzünden eleştirilen Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, fiziksel ve mental olarak derbiye hazırlanmaya çalışacak.

Galatasaray’da Muslera krizi! Fatih Terim ile birbirlerine girdiler Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlarla eleştirilen Galatasaray’da yeni bir kriz ortaya çıktı. Galatasaray’ın 3-0 kaybettiği Kayserispor maçından Muslera’nın Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi. Üst üste yedek takımla antrenmana çıkan deneyimli kalecinin, “Kayseri’ye gelmiyorum” diyerek Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi.