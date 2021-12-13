Türkiye Gazetesi

Galatasaray galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, adı Beşiktaş ile anılan Rıza Çalımbay ile ilgili açıklama yaptı. Otyakmaz, "Rıza hoca için Beşiktaş'ın çok özel olduğunu biliyorum. Öyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardımcı olma sözü verdim. Yazılı bir şey yok ama bizim sözümüz söz” dedi.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Otyakmaz, “Son haftalarda kazanıyorduk. Futbol oynayarak kazanıyorduk. Bugün de iç sahada olmanın avantajını değerlendirmek istedik. Çok şükür takımımızın vermiş olduğu mücadeleyle hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Gol pozisyonu çok seri gelişti. Burak Başkan ve yönetim kuruluyla beraberdik. Acaba ayıp ettik diye mi düşündüm” dedi.

“GEÇEN SENEKİ SERİYİ YAKALADIK"

Otyakmaz, geçen seneki gibi bir seri yakaladıklarını söyleyerek, “Çok şükür yine geçen seneki gibi maçların yoğunluğu ve sakatlıklardan kurtulunca takımımız kendi kimliğine bürünüyor ve sonuç almaya başlıyoruz. İnşallah geçen seneki gibi yenilmemezlik serimiz devam eder” ifadesini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY AÇIKLAMASI

Beşiktaş ile adı anılan teknik direktör Rıza Çalımbay hakkında da konuşan Otyakmaz, “Beşiktaş'a giderse serbest kalır' diye bir mukavele yok. Ama Rıza hoca için Beşiktaş'ın çok özel olduğunu biliyorum. Öyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardımcı olma sözü verdim. Yazılı bir şey yok ama bizim sözümüz söz. Ama böyle şartlarda da kendi memleketinin takımını bırakıp gideceğini de sanmıyorum” diye konuştu.

Nihai karar yarın verilecek: Beşiktaş’ta aday sayısı 2’ye düştü Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen yönetim kurulunun ardından adı geçen isimlerin 2'ye düştüğü; yerli isim olarak Rıza Çalımbay'da yabancı hoca olarak da Bruno Pinheiro'da karar kılındığı öğrenildi.

Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde dikkat çeken detay: Beşiktaş isterse bedelsiz ayrılır Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna geçmesi beklenen isimlerin başındna gelen Rıza Çalımbay'ın, Sivasspor'la imzaladığı sözleşmedeki Beşiktaş detayı, "bugünleri önceden gördü" dedirtti.