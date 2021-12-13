Türkiye Gazetesi

Galatasaray galibiyetinin ardından basın mensuplarına hitap eden teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş iddialarına açıklık getirdi. Çalımbay, “Şu anda benim bir şey söylemem mümkün değil. Benim Beşiktaş ile bir resmi görüşmem olmadı, hiçbir şey olmadı” dedi.

"GALATASARAY, AVRUPA'DA YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜREN BİR TAKIM"

Çalımbay, Galatasaray maçının çok zor geçtiğini belirterek, “Bizim gerçekten puana ihtiyacımız vardı. Mutlaka kendi sahamızda kazanmamız gerekiyordu. 3 puan ya da en kötü puan almamız gerekiyordu. Bundan önce oynadığımız Hatay ve Alanya maçını şansa kazanmadık. İkisini de çok iyi oynayarak ve güzel işler yaparak kazandık. Onu devam ettirmemiz gerekiyordu ve aynı şekilde de devam ettirdik. Maçta hem bizim hem de Galatasaray’ın pozisyonları vardı. Son paslarımıza biraz daha dikkat etseydik bu maç daha rahat bir şekil alabilirdi ama karşımızdaki takım şuan Avrupa’da Türkiye’nin yüzünü güldüren bir takım. Zor bir maç oldu o yüzden. Güzel bir maç oldu iyi bir galibiyet aldık. Bu galibiyetimizin böyle bir golle gelmesini istemezdim ama pozisyon icabı geldi. Aldığımız galibiyet için sevinçliyiz” dedi.

"ŞU ANDA BENİM BİR ŞEY SÖYLEMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Beşiktaş teknik direktörlüğü ile ilgili de konuşan Çalımbay, “Şu anda benim bir şey söylemem mümkün değil. Benim Beşiktaş ile bir resmi görüşmem olmadı, hiçbir şey olmadı. Bütün kafayı bu maça verdik ve bu maça odaklandık. Şu anda öyle bir şey olmadı” ifadesini kullandı.

Nihai karar yarın verilecek: Beşiktaş’ta aday sayısı 2’ye düştü Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen yönetim kurulunun ardından adı geçen isimlerin 2'ye düştüğü; yerli isim olarak Rıza Çalımbay'da yabancı hoca olarak da Bruno Pinheiro'da karar kılındığı öğrenildi.

Sivasspor Başkanı Otyakmaz: Rıza Çalımbay’a yardımcı olma sözü verdim Sivasspor Başkanı Otyakmaz, Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde Rıza Çalımbay'a yardımcı olacaklarını söyleyerek, söz verdiklerini ve sözlerini tutacaklarını belirtti.

Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde dikkat çeken detay: Beşiktaş isterse bedelsiz ayrılır Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna geçmesi beklenen isimlerin başındna gelen Rıza Çalımbay'ın, Sivasspor'la imzaladığı sözleşmedeki Beşiktaş detayı, "bugünleri önceden gördü" dedirtti.