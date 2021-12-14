Türkiye Gazetesi

En yakın takipçilerine çift haneli farklar atan ve şampiyonluk şarkılarını güçlü bir şekilde söylemeye başlayan Trabzonspor’da Antalya mağlubiyeti ciddi bir ikaz oldu. Her defasında “Kazanılmış bir şey yok sadece avanataj sağlıyoruz” diyen teknik direktör Abdullah Avcı, ayakların yere basması gerektiğini söyledi. Bu skorun kimseyi endişeye sevk etmememesi gerektiğini de vurgulayan Avcı “Rakiplerin durumuna bakmadan maç maç gideceğiz” ifadesini kullandı.

'EN İYİSİ SİZSİNİZ"

Takım üzerinde şampiyonluk düşüncesinin baskı oluşturmaması gerektiğini de vurgulayan ve bu konuda oyunculara konuşmalar yapan Avcı, tüm enerjilerini Hatay maçına vermelerini istedi. Bu sezon en iyi futbolu kendilerinin oynadığını ve arada bu tarz sonuçların olabileceğini öğrencilerine anlatan Abdullah Hoca “Önemli olan hatalardan ders çıkarıp önümüze bakmak. Size sonuna kadar güveniyorum. Kalitenizden en küçük bir endişem yok” diye konuştu.



Trabzonspor bu sezon ilk mağlubiyetini Antalyaspor karşısında yaşadı

48 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda toplam 48 lig maçında 4 mağlubiyetini aldı. 30 maçı kazanan bordo-mavililer, 14 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Avcı’nın maç başı puan ortalaması da 2,16’ydı.

EN UCUZ BİLET 35 TL

Ligde cumartesi günü Hatayspor’u misafir edecek olan Trabzonspor'da maçın bilet fiyatları açıklandı. Fiyatlar 35 TL ile 600 TL arasında değişiyor. Bordo mavililerin şampiyonluk yolunda takımlarını yalnız bırakmaması ve tribünleri doldurması bekleniyor.

Trabzonspor, Antalyaspor yenilgisini kafaya takmıyor Trabzonspor'da mağlubiyeti “bir iş kazası” olarak tanımlayan Abdullah Avcı oyuncularına “Bizim de yenilme hakkımız var. Ama bu bizi hedefimizden saptırmayacak” dedi.

Trabzonspor'a acı çelme | Deplasmanda Antalyaspor'a kaybetti Abdullah Avcı'nın takımı Trabzonspor Cornelius'un golüyle öne geçti. Fredy penaltıdan eşitliği getirdi. Dorukhan kendi kalesini vurunca ligde sekiz maçtır kazanan Karadeniz ekibi sahadan eli boş ayrıldı