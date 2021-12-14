Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta herkesin merakla beklediği yeni teknik direktörün ismi netleşmedi. Siyah beyazlı yönetim, istifa eden Sergen Yalçın'ın ardından takımı emanet edeceği yeni hocayı belirlemek için dün öğleden sonra Vodafone Park’ta toplandı. Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığında altı saat süren toplantıda birçok isim masaya yatırıldı. Çalıştırdığı Estoril'i, Portekiz'de Premier Lig'e taşıyan Bruno Pinheiro, toplantı başladığında adaylar arasında bir adım önde görülüyordu. Okan Buruk ise ailesinin yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle konsantrasyon bozukluğu yaşayabileceği gerekçesiyle elendi.

BİRKAÇ GÜN LAZIM

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı dünkü toplantı sonrası, "Değerlendirmeleri yaptık. Bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyaç var. Yerli, yabancı adaylar var. Yazılmayan isimler de var. İsimler üzerine yoğunlaştık. Yerli ya da yabancı şartımız yok. Şenol Güneş ismi de toplantıda geçti. Çalışmalar bitene kadar, Önder Karaveli'yle yola devam etme kararı aldık. Daniel Farke defterini kapattık. Bruno Pinheiro ve Slaven Bilic hâlâ adaylardan" açıklaması yaptı. Fakat kulübe yakın kaynaklar F.Bahçe derbisinin ardından Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin en yüksek ihtimal olduğunu söyledi.

PES ETMEK YOK

Haftalar sonra Kayserispor maçında alınan 4-2'lik galibiyet Beşiktaş'ta moralleri düzeltti. Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan siyah beyazlı futbolcular ligin kalanı birbirlerine pes etmeme ve sonuna kadar mücadele etme sözü verdi.

ATEŞTEN GÖMLEK YAKMADI

Sergen Yalçın'ın istifası sonrası Kayserispor maçında takımın başında çıkan ve müdahalelerle galibiyette büyük rol oynayan Önder Karaveli'ye yönetimden teşekkür edildi. Beşiktaş'ın altyapı hocalarından olan Karaveli'nin, Kayseripor maçında ateşten bir gömlek giymesine rağmen mücadeleden alnının akıyla çıktığı yorumu yapıldı.

GÖZLER ÜZERİNDE

Boyun fıtığı tedavisi için gittiği Trabzon'dan İstanbul'a dönen Şenol Güneş, havalimanında yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile ilgili bir açıklama yapamam. Trabzon'daki evimden İstanbul'a geldim. Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok. Olduğu zaman öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.

TFF ES GEÇMEDİ

Kayserispor maçında topun kendisinden çıktığını söyleyerek hakemin korner kararını değiştiren Serdar Saatçı'ya futbolun en üst kurumundan tebrik geldi. TFF'nin mesajında, "Takımı lehine verilen korner kararı üzerine topun kendisinden çıktığını söyleyerek centilmence bir harekette bulunan Serdar Saatçı'yı bu centilmenliğinden ötürü tebrik ederiz" denildi.

Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması: Resmi bir görüşmem olmadı Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, henüz siyah-beyazlı ekiple resmi bir görüşmesinin olmadığını söyledi.

Beşiktaş kararını verdi: Önder Karaveli ile yola devam Beşiktaş'ta teknik adam krizi, Karaveli kararı ile son buldu. Kayserispor maçında takımı yöneten Önder Karaveli, yeni teknik adam gelene kadar takımın başında olmayı sürdürecek.