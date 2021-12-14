Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Rize’yi yenmiş Fenerbahçe, Trabzonspor’un mağlubiyetle tanıştığı haftada galibiyet serisi yakalama hayaliyle çıktı Gaziantep deplasmanına. Buradan alınacak 3 puan Beşiktaş derbisi için de ekstra moral olacaktı. Öyleydi, böyleydi, şöyleydi de; Gaziantep evinde hiç yenilmemişti ve hikayesi yarım kalan Erol Bulut’un, yarım kalan hikayesini tamamlamak için geri dönen Vitor Pereira karşısında söyleyecek bir çift sözü vardı.

MESUT KLASİĞİ

Hızlı başladı maç. Fenerbahçe’nin Serdar Dursun’la aradığı golü, Gaziantep Figueiredo ile buldu. 5’te Muhammet’in topuk dokunuşunda kritik bir kurtarış yapan Berke, 8’de Gustavo’nun hatalı pasında önde yakalanınca Figueiredo'nun uzaktan şutunu ancak izleyebildi: 1-0. Golden sonra ev sahibi geri çekildikçe Fenerbahçe yüklendi. Gustavo’nun top kayıpları saç baş yoldursa bile 29’da Özil, 'mesut' vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1.



Antep’in Brezilyalısı Figueiredo jeneriklik golleriyle Fenerbahçe’nin ışığını söndürdü.

FENER YİNE SÖNDÜ

Fenerbahçe beklenenden iyi mücadele ediyordu da, Gustavo ile Kim'i bir türlü tutamıyordu! 52’de Kim’in Figueiredo’ya yaptığı faulle kazanılan frikiğin devamı Ferdi’nin Figueiredo’ya faulüyle penaltıyı getirdi. Atışı kullanan Maxim, Berke’yi çaresiz bıraktı: 2-1. 67’de Zajc’ın jeneriklik golüyle skor 2-2’ye geldi ama 73’te Figueiredo bir kez daha sahne aldı: 3-2. Serdar Dursun altı pastan auta vururken Fenerbahçe’ye yine hüsran düştü.

BÜYÜK FIRSAT KAÇIRDIKF.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maçın ardından, "İlk hatamızdan geri düştük. Daha sonra beraberliği yakaladık. İkinci bir hatamızla yine geriye düşüp tekrar beraberliği sağladık. Beraberliği sağladıktan sonra 3-2 yapacak pozisyonları bulduk ama 3. hatadan yine gol yedik" derken, "Şampiyon olmak isteyen takımların, bu tarz fırsatları (liderin kaybetmesi) geri çevirmemesi gerekiyor. Biz maalesef bunu yaptık. Bu maç çok önemliydi. Takımım savaşmadı diyemem ama böyle hatalar yaptığınız bir karşılaşmayı kazanmanız imkansız" sözlerini kullandı. Portekizli çalıştırıcı, "İstifayı düşünür müsünüz?" sorusuna, "Bu burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil!" cevabını verdi.

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından eli boş döndü Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmayı Gaziantep 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off eleme turundaki rakibi Slavia Prag oldu.