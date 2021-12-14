Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray zorlu Sivas deplasmanına dört haftalık galibiyet hasretini bitirmeye gitti. Ancak sarı kırmızılılar doksan dakika boyunca önce iştahlı ama devamı olmayan bir oyun ortaya koydu. Lider Trabzon’un kaybettiği haftada önüne altın tepside gelen fırsatı elinin tersiyle iten Aslan bu skorla birlikte üç puan göremediği maç sayısını beşe çıkartıp erken havlu atma noktasına geldi.

MUSLERA DİRENDİ AMA...

Maçın detaylarına girersek… İlk yarıda Aslan orta alanda etkili önde basan bir görüntü sergiledi ancak rakip ceza sahasına yaklaştığında final tercihlerini yanlış yaptı. Özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun formsuzluğu ve son bölümdeki yorgunluğu dikkat çekiciydi. İkinci yarının belli bölümlerinde de iki takım adına parlayıp sönen bir oyun anlayışı vardı. Yiğidolar bastırdı Kerem Atakan, Muslera’yı geçemedi.

POZİSYONU YOK!

Ancak 80’de Luyindama’nın geriden oyun kurarken kaptırdığı topun faturası ağır oldu. Sarı kırmızılı stoper önce Muslera’yı sakatladı. Uruguaylı eldiven yerden kalkamazken, topu önünde bulan Yatabare, Faycal Fajr’ı gördü. O da ağları havalandırdı. Aslan’da Emre Kılınç, Halil ve Mustafa hamleleri geldi ancak pozisyona bile girilemedi. Bu sonuçta Yiğidolar üst üste üçüncü galibiyetini aldı.



Luyindama’nın darbesi sonrası dizinden sakatlanan ve maça devam edemeyen Muslera sedye ile soyunma odasına gitti.

RAKAMLARDA ÜSTÜN AMA

Sivas deplasmanında sahada görünen ama sonuca gidemeyen bir Galatasaray vardı. Rakibine yüzde 65’e karşı 35’lik üstünlük kuran Cimbom, 6 şut attı 3 isabet buldu. Ceza sahası içine yapılan 19 ortada sadece 2 isabetin olması Aslan’a yakışmadı.

SİVASSPOR PAYLAŞIMINI...

Galatasaray’ı mağlup eden ve maç sonu büyük sevinç yaşayan Sivasspor, sosyal medya hesabından sakatlanan Muslera’nın yerde yattığı ve arkada oyuncuların sevindiği görseli paylaştı. Tepkiler üzerine görsel golü atan Faycal Fajr’ın fotoğrafıyla değiştirildi.

LOCADAN İZLEDİ

Cezası sebebiyle Sivasspor deplasmanında kulübede değil tribünde olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçı locadan izledi. Terim’in locasının siyah filmle kaplı olması dikkat çekti. Kulübede ise yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş vardı.

SELÇUK İNAN’IN İSYANI

G.Saray’da cezalı Fatih Terim’in yokluğunda takımın başında olan yardımcı antrenör Selçuk İnan “Pozisyona giremedik pozisyonda vermedik ama yüzde 100 penaltımız vardı verilmedi. Hakem ‘böyle gördüm’ diyor. VAR’dan da çağırmıyorlar. Neden Galatasaray’a böyle davranıyorlar! Galatasaray, Türkiye’nin en önemli kulübü. Nasıl bununla başa çıkacağız bilmiyorum. Hep hakem hataları. Yanlış kararlar bize büyük darbe vurdu” ifadesini kullandı.

ÇALIMBAY'DAN GOL ÖZRÜ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyetten memnun ama goldeki durumdan o kadar değil. Türk futboluna beyefendiliği ile damga vuran ve hakem Deniz Çoban’ın canlı yayında hakemliği bıraktığı anda bile ona destek verip “Bırakma” diyen Çalımbay, Muslera’nın sakatlandığı anda gelen gol için “Öyle bir pozisyonda gol oldu. Muslera’ya üzüldüm. Olayı tam görmedim ama izledim. Öyle bir gol olsun istemezdim” diye konuştu.

BİLEREK OLMAZ

Rıza Çalımbay “Selçuk (İnan) Hoca ve Necati (Ateş) Hoca’dan özür diledim. Üç oyuncu birlikte çarpıştı sandım ancak Luyindama ile Muslera çarpışmış. Sanırım bizim oyuncu farkında değildi. Beşiktaş maçındaki gibi gol olsa (GZT Giresunspor’un attığı) kabul etmezdim. Mümkün değil. Oyuncumun görmediğini düşünüyorum. Bir anda oyun sıcaklığıyla attı. Yapacak bir şey yok. Bilerek böyle bir şey istemeyiz” ifadesini kullandı.

Galatasaray Sivas karşısında direnemedi: Avrupa'da aslan, Süper Lig'de kayıp Süper Lig'te zirveyle arasını epey açan Galatasaray, Sivasspor maçından da puansız döndü. Maç, Sivasspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Galatasaray transferin masraflarını çıkardı Sezona 11 yeni isim ve gençleştirme harekâtıyla giren sarı kırmızılılar takviyeye 22 milyon avro harcamıştı, UEFA’dan ise şimdiden 17,5 milyon avro kasaya girdi…