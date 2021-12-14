Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 16’ıncı haftasında Sivasspor’la karşılaşan Galatasaray, kalesinde gördüğü bir golle maçı kaybetti. Karşılaşmada Galatasaray’ın kaptanı Muslera talihsiz bir şekilde sakatlandı. Tecrübeli keleci takım arkadaşı Luyindama ile çarpışarak yerden kalkamadı.

ACI İÇİNDE YERDE KALDI

Acı içinde yerde kalan Muslera, hemen kenar kulübeye işaret yaptı. Kaptan sedye ile kenara alındı.

1 AY YOK

İlk bulgularda Muslera'nın yan bağlarında yırtık tespit edildi. Kaptan minimum 1 ay yok. Ligin kalan bölümünde İsmail Çipe kalede olacak. Muslera'nın dönüşünün çok daha uzun süreleri bulabileceği aktarıldı.

Aslan ağır yaralı | Galatasaray, Sivasspor deplasmanında mağlup oldu Avrupa’da son 16’ya kalan ligde ise o formunu mumla arayan sarı kırmızılılar neredeyse pozisyona giremediği mücadelede hem yenildi hem Muslera’yı kaybetti hem de liderle makası daraltma fırsatını tepti.

Galatasaray Sivas karşısında direnemedi: Avrupa'da aslan, Süper Lig'de kayıp Süper Lig'te zirveyle arasını epey açan Galatasaray, Sivasspor maçından da puansız döndü. Maç, Sivasspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Galatasaray transferin masraflarını çıkardı Sezona 11 yeni isim ve gençleştirme harekâtıyla giren sarı kırmızılılar takviyeye 22 milyon avro harcamıştı, UEFA’dan ise şimdiden 17,5 milyon avro kasaya girdi…