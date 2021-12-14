Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın ayrılışının ardından hoca arayışlarına devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip aradığı hocayı daha bulamazken, geçici süreliğine U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile yoluna devam etme kararı aldı. Önder Karaveli’nin aldığı maaş ise herkesi şaşırttı.

İLK GALİBİYETİNİ ALDI

UEFA Pro-Lisans sahibi olan Karaveli, geçici süreliğine Beşiktaş’ın başına getirildi. Beşiktaş’ın başına geçen Karaveli, ilk maçında Kayserispor karşısında çıktı. Mücadeleyi de siyah-beyazlı takım 4-2 kazandı. 47 yaşındaki teknik adamın son bölümlerde yaptığı değişiklikler ve oyuncularla iletişimi ise övgüler aldı.

8 BİN TL MAAŞ ALIYOR

Milliyet'in haberine göre uzun yıllar Beşiktaş'ta görev yapan ve Serpil Hamdi Tüzün zamanında siyah beyazlı takımın altyapısında forma giyen Önder Karaveli'nin aylık 8 bin lira maaş aldığı iddia edildi. Kayserispor maçı sonrasında siyah-beyazlı takıma 2 milyon 200 bin lira galibiyet primi dağıtıldı.

Beşiktaş'ın toplantısından yeni hoca çıkmadı: Nöbetçi Karaveli Beşiktaşlı yönetim 6 saat süren toplantı sonrasında ‘Önder Karaveli ile şimdilik devam’ dedi. Farke defteri kapandı. F.Bahçe derbisi sonrası Şenol Güneş'in takımın başına geçeceği konuşuluyor

Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması: Resmi bir görüşmem olmadı Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, henüz siyah-beyazlı ekiple resmi bir görüşmesinin olmadığını söyledi.

Beşiktaş kararını verdi: Önder Karaveli ile yola devam Beşiktaş'ta teknik adam krizi, Karaveli kararı ile son buldu. Kayserispor maçında takımı yöneten Önder Karaveli, yeni teknik adam gelene kadar takımın başında olmayı sürdürecek.