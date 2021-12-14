Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de yaşadığı sorunlardan dolayı ayrılacağı konuşulan Teknik Direktör Vitor Pereira'ya Brezilya ekibi Flamengo talip oldu. Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe’de rahat bir çalışma ortamı bulamadığı için ayrılmak isteyen Pereira, Flamengo Asbaşkanı Marcos Braz’la görüştü.



FENERBAHÇE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Portekizli Teknik Adam, Flamengo Asbaşkanı Braz ile yaptığı görüşmede Türkiye’den ayrılıp Flamengo'da çalışmak istediğini, Avrupa ve Asya’dan sonra Güney Amerika’da da şampiyonluk yaşamaya hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Haberde ayrıca Pereira'nın Flamengo'dan aralık ayı sonuna kadar izin istediği ve Fenerbahçe'nin kendisini bırakmak istemediği ifadeleri yer aldı.



Rıdvan Dilmen Vitor Pereira’nın açıklamalarına dayanamadı: Bitir programı Dün Fenerbahçe Göztepe karşısında 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Vitor Pereira, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen’den sert eleştiri aldı. Dilmen, Pereira’nın maç sonundaki demeçlerine inanamadı. Canlı yayında Dilmen, Erbatur Ergenekon'dan programı bitirmesini istedi.



Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken Mesut Özil-Pereira yorumu Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, önemli değerlendirmelerde bulundu. Maçta Mesut Özil’in yerine Arda Güler’in oyuna dahil olmasını jest olarak yorumlayan Dilmen, , "Hemen hemen ilk kez Mesut Özil ile Pereira'nın mutlu bir şekilde maçı bitirdiklerini gördüm." ifadelerini kullandı.