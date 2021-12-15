Türkiye Gazetesi

İspanya futbol ligi La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen ve "Kun" lakabıyla bilinen Arjantinli yıldız Sergio Agüero, profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırma kararı almak zorunda kaldı. Geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı geçiren Kun'un bu sebeple futbol hayatına devam edemeyeceği öğrenildi.

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Barcelona Kulübü, Agüero'nun başkan Joan Laporta'nın da katılımıyla yarın Nou Camp Stadı'nda basın toplantısı düzenleyerek, geleceğiyle ilgili açıklama yapacağını duyurdu. İspanyol basını, Arjantinli futbolcuya yakın çevrelere dayanarak verdiği haberlerde Agüero'nun futbolu bırakma kararını yarın açıklayacağını yazdı.

La Liga'da 30 Ekim'de oynanan Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Agüero'da yapılan testlerin ardından kalbinde ritim bozukluğu tespit edilmişti.

Yazın transfer döneminde Manchester City'den bedelsiz olarak Barcelona'ya gelen 33 yaşındaki Agüero, bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalıp, 1 gole imza attı.

Arjantin'in Independiente takımında başladığı futbolcu kariyerine Atletico Madrid (2006-2011) ve Manchester City'de (2011-2021) devam eden ve son olarak Barcelona'ya gelen Agüero, Arjantin Milli Takımı'nda da 14 yıl boyunca 97 maçta forma giyip, 42 gol attı.

Sergio Agüero’nun durumu çok ciddi! Futbol kariyerini sonlandırıyor 30 Ekim’de oynana Barcelona-Aleves maçında göğüs ağrısı hisseden Agüero, maçı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Tedavi altına alınan yıl futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklanmıştı. Agüero'nun kalbindeki probleminin çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Maçta nefesi kesilmişti! Sergio Agüero’dan kötü haber geldi Barcelona-Aleves karşılaşmasında göğsünde ağrı hissedince oyunu bırakan Agüero’nun kalbinde ritim bozukluğu olduğu tespit edildi. Tedavisi 3 ay sürecek olan Arjantinli yıldızın, talimatlara göre profesyonel olarak futbol oynayamayacağı belirtildi.