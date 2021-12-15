Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da serbest düşüş devam ediyor. Ligde son beş maçından galibiyet çıkaramayan sarı kırmızılılar bu periyotta 12 puan kaybetti. On altıncı haftada lider Trabzon’un tam tamına 16 puan gerisinde, dokuzuncu sırada yer alırken şampiyonluk hayalleri de ilk yarı bitmeden bitme noktasına geldi. Devre arasında eksik ve yetersiz bölgelere (forvet ile orta saha) takviye hazırlığı içindeki Cimbom’a bir kötü haber de Fernando Muslera’dan geldi.

ÇİPE'YE KALDI

Sivas maçında takım arkadaşı Luyindama ile çarpışan Uruguaylı file bekçisinin dün çekilen MR sonucuna göre sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi. Kaptan’ın iyi senaryoda sahalardan en az 8 hafta uzak kalması öngörülüyor. Ödeminin geçmesinin ardından daha detaylı taramaya alınacak Muslera’nın kötü tablo da ise takımdan uzak kalacağı süre 12 haftayı geçebilir. Devre arasına kadar kalede İsmail Çipe olacak.

DEVRE ARASI İÇİN İKİ PLAN

Muslera’dan gelen kötü haberin ardından kaleci transferine yönelen sarı kırmızılıların gündeminde Göztepeli oyuncu İrfan Can Eğribayat var. 23 yaşındaki isim, sosyal medya hesabından Muslera ile fotoğrafını koyup “Geçmiş olsun abim” paylaşımı yaptı. Yönetimin bir diğer planı ise Giresunspor’a kiralık verilen Okan Koçuk’un geri çağrılması.

MUSLERA’NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR:

> Başakşehir

> Adana Demir (D)

> Antalya

> Giresun

> Hatay (D)

> Kasımpaşa

> Trabzon

> Alanya (D)

> Kayseri

TERİM’DEN TAKIMA SİTEM

Fenerbahçe derbisi sonrası 6 maç ceza aldığı için Sivasspor maçını tribünden takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mağlubiyet sonrası oyuncularına sitem etti. İstanbul dönüş yolculuğunda maç değerlendirmesi yapan tecrübeli teknik adam “Yakaladığınız net fırsatları yine değerlendiremediniz. Bu tip pozisyonlar için çok çalışmamıza rağmen alınan bu sonuç çok üzücü” ifadesini kullandı.

LUYINDAMA DA SAKATLANDI

Lazio maçına ağrılarla çıkan Marcao, Sivas deplasmanına götürüldüğü hâlde kadroya alınmamıştı. Brezilyalı stoperin tedavisi devam ederken Muslera ile çarpışan Luyindama’da da yan bağlarda yırtık ihtimali ortaya çıktı. Kongolu oyuncunun ödeminin geçmesinin ardından MR’a gireceği açıklanırken Başakşehir maçı öncesi elde Nelsson ve Alpaslan kaldı.

ADA DAVASI

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası (Su Ada) işletmecisi aleyhine açılan davayı kazanırken adanın tahliyesine yönelik çıkan karar istinaf mahkemesine götürülmüştü. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir istinafın başvuruya esastan ret kararı verdiğini ve Galatasaray Adası'nın tahliyesinin mahkemece de onaylandığını açıkladı.