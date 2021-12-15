Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin pembe hayallerle başlayan yarım hikâyesi, daha sezonun yarısı gelmeden kâbusa dö-nüştü. Masalın yazarı Başkan Ali Koç kalemi kırdı ama başrol Vitor Pereira’nın gitmeye niyeti yok! Galatasaray galibiyetiyle kazandığı ek krediyi kısa sürede tüketen Portekizli, Gaziantep dönüşü istifasını bekleyenleri mutlu etmeyi düşünmüyor. Aksine göreve devam etmekte kararlı. Beşiktaş derbisinde de takımın başında olmayı planlayan Vitor Pereira’nın gündeminde istifa değil, alacaklarını tazmin etmek var.

DERBİ SONRASI VEDA

Başkan Ali Koç’un yolları ayırma kararına rağmen “Ben Fenerbahçe’de mutluyum” diyen Vitor Pereira “Bu takım sezon sonunda şampiyon olacak” iddiasını da koruyor. Ancak hocanın, sinir bozucu öz güveni yönetimin kararını değiştirmeyecek. Tazminatı bulunmayan Pereira’nın sezon sonuna kadar alacaklarının ödenmesi karşılığında yollar ayrılacak. Aziz Yıldırım döneminde de benzer bir süreç yaşayan ve sonrasında kulübü FIFA’ya şikâyet edip tazminat kazanan Pereira, sarı lacivertlilerde bir kuruşunu bile bırakmayacak!

MESUT ÖZİL PATLADI

Gaziantep maçı sonrası Fenerbahçe soyunma odasında moraller bozuk, sinirler gergindi. Kaptan Mesut Özil sesini yükselterek yaptığı konuşmada alınan sonuçların sarı lacivertli camiaya yakışmadığını vurgularken “Bu seviyede bu kadar bireysel hata yapılmaz” çıkışında bulundu. Vitor Pereira da yenilgiyi bireysel hatalara bağlarken “Zor günleri aşacağız. Derbide Beşiktaş’ı yeneceğiz” derken şampiyonluk vurgusu yapmaya devam etti.

GERİ DÖNÜYORLAR

Gaziantep dönüşü izin yapan Fenerbahçe’de sakatlardan iyi haber var. Sarı lacivertliler derbiye Altay’ın dışında eksiksiz çıkacak. Arkadaşları izin yaparken tesislerde çalışan Valencia ve Mert Hakan ile cezası biten İrfan Can, Beşiktaş maçında kadroda olacak.

NASIL KAÇIRDIM

Rize maçında hat-trick yapıp Gaziantep’te altı pastan gol kaçıran Serdar Dursun şokta. Top sektiği için istediği vuruşu yapamadığını söyleyen tecrübeli oyuncu “Her ne olursa olsun orada golü atmam gerekiyordu. Kaçırdığıma inanamıyorum” diyerek öz eleştiri yaptı.

KESKİN NİŞANCILAR

Fenerbahçe, gol yollarında istediği etkinliği yakalamasa da bu sezon ceza sahası dışından atılan gollerde lider. Sarı lacivertliler, kalecileri tam 6 defa uzaktan avladı. Ferdi, Gustavo, Berisha, İrfan Can ve Serdar Dursun’un ardından Zajc da ceza sahası dışından gol atanlar kervanına eklendi.

SEN NEYMİŞSİN BE!

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına 6. haftada çıkıp Galatasaray derbisinde attığı golle dikkatleri üzerine çeken Miguel Crespo, Gaziantep’te de alkışları topladı. 25 yaşındaki Portekizli, özellikle ikili mücadelelerdeki ve top kazanmadaki başarısıyla Beşiktaş derbisi için yerini garantiledi.

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