Türkiye Gazetesi

Haftayı Antalya yenilgisi ile kapatan, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin mağlup olmasıyla az da olsa teselli bulan Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme üzüntüsü var. Sebebi de hücumun etkili isminin sakatlığı. On bir başladığı Antalyaspor maçına devam edemeyen Nijeryalı’da kas yaralanması tespit edilmişti. Cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçında takımdaki yerini alamayacak Nwakaeme’nin ilk yarıyı kapattığı açıklandı.

KAYIPSIZ ATLATMA PLANI

Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezlerinden olan tecrübeli isim bu sezon ligdeki 16 maçın 15’inde süre almış 6 gol ve 6 asistlik bir katkı sağlamıştı. Antalyaspor maçı öncesinde süre aldığı son 5 maçta ise ya gol atmış ya da asist katkısı sağlamıştı (2 gol 4 asist). Nwakaeme, Hatay, Altay (D) ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Abdullah Avcı bu kritik dönemi yıldız ismin yokluğunda kayıpsız atlatma düşüncesinde.



Trabzonspor Süper Lig hazırlıklarını sürdürdü

KAYBETTİ AMA…

Trabzonspor bu sezon ligde ilk yenilgisini Antalyaspor önünde alırken (2-1) takım Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı son 23 maçta da rakip fileleri boş geçmedi. Karadeniz ekibi, geçen sezon son 7 maçta 10 gol, bu sezon da 16 maçta 32 gol olmak üzere toplam 23 karşılaşmada 42 gol kaydetti.

DJANINY SOLA

Bordo mavililer ligde cumartesi günü oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başlarken Nwakaeme’nin yokluğunda sol kanat görevine en yakın isim Djaniny olacak. Abdülkadir Ömür’ün de sağa geçmesi muhtemel.

Trabzonspor, Antalyaspor yenilgisini kafaya takmıyor Trabzonspor'da mağlubiyeti “bir iş kazası” olarak tanımlayan Abdullah Avcı oyuncularına “Bizim de yenilme hakkımız var. Ama bu bizi hedefimizden saptırmayacak” dedi.

Trabzonspor'un yenilmezlik serisi Antalya'da sona erdi Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oldu. Fırtına öne geçtiği mücadeleden 2-1 yenik ayrılarak bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller Fredy (P) ve Dorukhan (K.K.)'dan geldi. Bordo-mavililerin tek sayısını ise Corneulis kaydetti.