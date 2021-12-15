Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş efsane futbolcusu ve geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Sergen Yalçın'ı kaybetti ama çok değerli bir teknik adam kazandı. Altyapı hocası olan Önder Karaveli, camiadan yetişmenin verdiği motivasyonla takımın havasını kısa sürede pozitife çevirdi. Sadece oyunda yaptığı müdahalelerle değil, maç önü ve sonrası açıklamalarıyla da örnek bir Beşiktaşlı duruşu sergileyerek taraflı tarafsız spor kamuoyunun takdirini kazandı. Altyapı oyuncularıyla çalışması sayesinde iletişimi çok kuvvetli olan Karaveli, psikolojisi son haftalardaki skorlar sebebiyle altüst olan futbolcuları kısa sürede kendine getirdi ve motivasyonlu bir ekip ortaya çıkardı.

FUTBOLCULAR DA MUTLU

Önder Karaveli'nin bu etkisini yönetim de es geçmedi. Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanacak kritik derbi öncesinde yeni bir teknik direktörün yetiştirilmesi hedefleniyordu. Kayserispor maçı içinde ve sonrasında Karaveli önderliğindeki takımın yakaladığı sinerji dikkatlerden kaçmadı. Bu havanın derbide de kullanılması için Önder Hoca'yla “şimdilik yola devam” edildi. UEFA-Pro lisans sahibi olan 47 yaşındaki teknik adamın görevine devam etmesi takımda da sevince yol açtı. Futbolcuların çok sevdiği Karaveli ile derbiye çıkma kararına mutlu oldukları öğrenildi.

Beşiktaşlu futbolcu Adem Ljajic

ADEM LJAJIC SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ta Lens, Douglas ve N'Sakala ile Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı isimlerden olan Âdem Ljajic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetiminin, yeni teknik heyetin göreve gelmesi ile birlikte Ljajic’i kadroya yeniden dâhil etmeyi düşündüğü aktarıldı. Boşnak yıldız 4-2 kazanılan Kayserispor maçını aylar sonra Vodafone Park'ta seyretmişti.

GÜNEŞ VE PINHEIRO

Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta aday sayısı şu anda iki... Şenol Güneş ve Bruno Pinheiro ile görüşmeler sürerken yönetimde iki hocayı isteyenler kadar istemeyenler de aynı sayıda. Son görüşmelerin ardından yapılacak toplantıda son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek.

İNGİLİZLER İLE FRANSIZLAR

West Ham ve Everton ile Fransız devi Marsilya, Cyle Larin için transfer savaşına girdi. Ada basınında çıkan haberlerde 26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmaya hazır olduğu, ocak ayında şu anda kazandığı yıllık ücretinde indirime giderek Premier Lig veya Ligue 1'in yolunu tutacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın toplantısından yeni hoca çıkmadı: Nöbetçi Karaveli Beşiktaşlı yönetim 6 saat süren toplantı sonrasında ‘Önder Karaveli ile şimdilik devam’ dedi. Farke defteri kapandı. F.Bahçe derbisi sonrası Şenol Güneş'in takımın başına geçeceği konuşuluyor

Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması: Resmi bir görüşmem olmadı Adı sık sık Beşiktaş'la anılan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, henüz siyah-beyazlı ekiple resmi bir görüşmesinin olmadığını söyledi.