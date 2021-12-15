Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Divan Kurulu toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TFF’ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Elmas, mevcut yönetimi istifaya davet etti. Aynı zamanda Burak Elmas, yayın ihalesinden çıkabileceklerinin sinyalini verdi.

Burak Elmas’ın açıklamaları;

“NET BİR ŞEKİLDE OPERASYON YAPILIYOR”

25 yıldır futbolun içindeyim. İlk kez 5 maç üst üste kasıtlı olarak ve net bir şekilde operasyon yapıldığına şahit oluyorum. Biz oyunlarına gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini daha da arttırdılar. Özellikle camiamızın sinir uçlarıyla oynayıp, camiamızı bölmeyi hedeflediler. Galatasaray ufak hesapların aleti olmayacak kadar büyük ve değerlidir.

İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDU

TFF, koltuk sevdası uğruna Galatasaray'ı bu bataklığa çekerek, güç toplama çabasındadır. Koltuktakilerin artık koltuk savaşı var. Galatasaray artık geri dönüşü olmayan bir mücadele içerisinde. Bu mücadele, futbolun değerini yükseltme mücadelesidir. TFF'de yarından itibaren herkes ya silkelenip kendine gelecek ya da koltukları terk edecek. Makamlar şereflidir. Esas olan makamdan şeref almak değil, ona şeref katmaktır. Yapamıyorsanız gideceksiniz!

“BUNU GALATASARAY’A YAPAMAZSINIZ”

Galatasaray ile Türkiye Cumhuriyeti devletini karşı karşıya getirmek isteyenlere sesleniyorum. Bunu geçmişte bazı camialara uygulamış ve sonuç almış olabilirsiniz. Ama bunu Galatasaray'a yapamazsınız! Galatasaray, sizin bu uygulamak istediğiniz oyunlara büyük gelir. Bizim tek bir cumhuriyetimiz var, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çanakkale'de şehit vermiş bir camiayı devletle karı karşıya getirmeye çalışanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Galatasaray her daim devletine bağlı olmuştur.

“GEREKİRSE NAKLEN YAYIN İHALESİNDEN ÇIKMA KARARI ALACAĞIZ”

Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız.

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