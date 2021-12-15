Türkiye Gazetesi

Galatasaray yönetiminde kriz çıktı. Başkan Burak Elmas'ın, yardımcısı Rezan Epözdemir'i artık yönetimde istemediği, bu sebeple de Epözdemir'in cuma günü istifasını açıklayacağı iddia edildi. Epözdemir'in yanı sıra yöneticiler Köksal Ünlü, Işıtan Gün ve Reha Keskin’in de istifalarını sunmaları bekleniyor.

Galatasaray SK Başkan yardımcısı Rezan Epözdemir

EPÖZDEMİR'DEN BASIN TOPLANTISI AÇIKLADI

Epözdemir, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Cuma günü basın toplantısı gerçekleştireceğini söyleyen Rezan Epözdemir, "Cuma sabah 11.00'de gündemdeki konular ile ilgili kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Geregi bilgilerinize saygılarımla sunulur." ifadelerini kullandı.

İSTİFA SAYISININ ARTMASI BEKLENİYOR

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e birkaç istifa daha katılabilir. Yönetim kurulu üyeleri Şükrü Köksal Ünlü, Özgür Işıtan Gün ve İbrahim Reha Keskin de görevlerinden ayrılabilir.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan TFF’ye sert tepki: Yayın ihalesinden çıkarız Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu toplantısında TFF’ye yüklenerek ağır eleştirilerde bulundu. TFF’yi sert bir şekilde uyaran Elmas, "Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız." açıklamasında bulundu.

Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Türk futbolu dibi gördü, adalet istiyoruz Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Türk futbolu dibi görmüş durumda. Kendimiz için değil, Türk futbolu için adalet istiyoruz" açıklamasında bulundu.