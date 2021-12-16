Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Taraftarından futbolcusuna, yöneticisinden başkanına herkese hayal kırıklığı yaşatan Vitor Pereira, 16 hafta sonunda liderin 12 puan gerisinde altıncı sırada kalmasına rağmen şampiyonluk inancını koruyor. Galatasaray’ı yenerek kazandığı ekstra krediyi kısa sürede tüketen Portekizli, yine bir derbi zaferiyle bonus almanın derdinde.

Yönetim, planlarını devre arasında hocayla yolları ayırmak üzerine yapsa da şampiyonluk inancını kaybetmeyen Pereira’nın bırakmak gibi bir düşüncesi yok. Aksine Beşiktaş’ı yenip devreyi de kayıpsız kapatması hâlinde koltuğunu koruyacağına inanıyor.

YILDIZ YEDEKLER!

Aralarında bir bağ kalmamış görünse de oyuncularına şampiyonluk vurgulu konuşmalar yapan Vitor Pereira, Kadıköy’deki bir Beşiktaş galibiyetiyle hem takımı hem de taraftarı yeniden kazanmayı hedefliyor. Sakatlığı geçen Valencia ve cezası biten İrfan Can’ın dönüşüyle eli güçlenen Pereira, yine rotasyona hazırlanırken bütün planlarını net bir galibiyet üzerine kuruyor.

Hücum kurgusunu bir defa daha değiştirecek olan Portekizli, orta sahayı sezon başının “as”ları Gustavo ile Sosa’ya değil yedek olarak düşünülen Crespo ve Zajc’a teslim edecek. İleride ise Mesut Özil’e İrfan Can ile Valencia eşlik edecek.

Serdar Dursun, iç saha performansıyla göz dolduruyor

KADIKÖY BOĞASI SERDAR

Valencia ve Mesut Özil’in ardından Fenerbahçe’nin en skorer ismi olan Serdar Dursun, bütün gollerini Kadıköy’de attı. Avrupa kadrosunda yer almayan tecrübeli oyuncu, görev aldığı 11 lig maçında 5 gol ve bir asistlik katkı sağlarken sadece Kadıköy’de ağları havalandırdı.

İç sahada sadece Kasımpaşa maçın boş geçen Serdar, 7 deplasman maçında da sessiz kaldı.

CRESPO: İNANIYORUZ GÜVENİYORUZ

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, kulübün resmî internet sitesine konuştu. Beşiktaş maçını değerlendiren sarı lacivertli oyuncu “Takım olarak aklımızda tek bir düşünce var o da galip gelmek. Birbirimize inanıyor, güveniyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Bunu da sahada göstermemiz gerekiyor. Bunu başarmak için sahada her şeyimizi vereceğiz” dedi.

Fenerbahçe'de yönetim pes etti ama Pereira istifa etmiyor Vitor Pereira’nın sadece Başkan Ali Koç’ta olan kredisi Gaziantep’te tükendi. Sarı lacivertli taraftarlar isyan bayrağını açtı. Yönetim de pes etti. Ama hoca istifa etmiyor.

Bir varmış bir yokmuş! | Fenerbahçe, Gaziantep'e mağlup oldu Geçen hafta farklı Rize galibiyetiyle yarış için yeniden umutlanan Fener şoku yaşadı. Antep ekibi Joao Figueiredo (2) ve Maxim'in penaltı golleriyle sonuca gitti. Mesut ve Zajc'ın golleri Kanarya'ya yetmedi