Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası boşalan teknik adam koltuğuna Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro oturuyor. Futbol AŞ Başkanı Ceyhun Kazancı'nın geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen toplantıda Pinheiro hakkında yaptığı detaylı sunum, yöneticilerin kararını etkiledi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve birkaç yöneticinin Şenol Güneş'i istemesine rağmen oy çokluğuyla Portekizli teknik adamın takımın başına geçmesine karar verildi. İstanbul'a davet edilen 48 yaşındaki Pinheiro'nun pazartesi günü son görüşmeye geleceği öğrenildi.

TAZMİNAT 100 BİN AVRO

Siyah beyazlı kulüp, Bruno Pinheiro'ya 1,5 yıllık sözleşme karşılığında 900 bin avro yıllık ücret ödeyecek. Yarım sezon için Portekizli teknik adamın kazanacağı ücret ise 300 bin avro. Ayrıca Beşiktaş’ın sözleşmeye 100 bin avroluk fesih bedeli maddesi koydurduğu öğrenildi. Portekizli teknik adamın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Bruno Pinheiro'nun Beşiktaş'ın başına geçmesinin önünde ufak bir engel kaldı. Portekizli çalıştırıcının, kulübü Estoril'le sözleşmesi devam ettiği için fesih görüşmeleri yapılıyor.

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İMZA ÖNCESİ BİR GÖRÜŞME DAHA VAR

Pazartesi günü İstanbul'da olması beklenen Bruno Pinheiro ile imzalar atılmadan önce yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmede Başkan Çebi ile yönetici Ceyhun Kazancı olacak. Kulübün beklentileri doğrultusunda Pinheiro'nun çizeceği yol haritası için görüş alındıktan sonra imza aşamasına geçilecek.

PORTEKİZ ŞAŞKIN: KARTAL ERKEN DAVRANDI

Pinheiro'nun Beşiktaş'la anlaşmaya varması Portekiz basınında geniş yer buldu. Son iki sezondaki yükselişiyle gelecek sene için Portekiz'in büyük takımlarından birinin başına geçeceği öngörülen 48 yaşındaki çalıştırıcı için Beşiktaş'ın erken davrandığı şeklinde yorumlar yapıldı.

ESTORIL'İ UÇURDU

Geçen sezon Estoril'i ikinci ligden en üst lig olan Primeira Liga'ya çıkaran Pinheiro bu sezon da takımıyla beraber formunu sürdürdü. 14 haftası geride kalan ligde takımı ile 6 galibiyet ve 6 beraberlik alan Pinheiro'lu Estoril, topladığı 24 puanla 5. sırada ve Avrupa kupaları potasında yer alıyor.

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