Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 GZT Giresunspor-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: Erkan Özdamar

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

Anadolu Efes'ten hakem kararlarına tepki Anadolu Efes, Euroleague'in 13'üncü haftasında evinde Barcelona ile oynadığı maçta hakemler tarafından çalınan düdüklere tepki göstererek, "Maçın sonunda çalınan yanlış düdükler iki takımın da nefesleri kesen mücadelesinin önüne geçmiştir" açıklamasında bulundu.

Galatasaray yönetiminin hakem isyanı sürüyor Başkan Burak Elmas, derbide sahadaki ve VAR’daki hakemlerin uygulamalarını görüntüler eşliğinde TFF’ye sunarak “Bunlar çifte standart değil mi” diye soracak.