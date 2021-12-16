Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 GZT Giresunspor-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
18 Aralık Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
19 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: Erkan Özdamar
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
Anadolu Efes'ten hakem kararlarına tepki Anadolu Efes, Euroleague'in 13'üncü haftasında evinde Barcelona ile oynadığı maçta hakemler tarafından çalınan düdüklere tepki göstererek, "Maçın sonunda çalınan yanlış düdükler iki takımın da nefesleri kesen mücadelesinin önüne geçmiştir" açıklamasında bulundu.
Galatasaray yönetiminin hakem isyanı sürüyor Başkan Burak Elmas, derbide sahadaki ve VAR’daki hakemlerin uygulamalarını görüntüler eşliğinde TFF’ye sunarak “Bunlar çifte standart değil mi” diye soracak.