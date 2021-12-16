Türkiye Gazetesi

Bir süredir Süper Lig'de umduğunu bulamayan ve üst üste kayıplar yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük'te fatura teknik direktöre kesildi. Kulüp, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SON 3 MAÇI DA KAYBETMİŞLERDİ

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Francesco Farioli ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder ve kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ligdeki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Karagümrük, geride kalan 16 haftada topladığı 22 puanla 11. sırada yer alıyor.

Trabzonspor Karagümrük'ü de devirdi Olimpiyat Stadı’nda oynanan maça hızlı başlayan bordo mavililer, 15’te VAR uyarısıyla gelen penaltıyı Djaniny ile gole çevirip soyunma odasına önde girdi. Abdülkadir’in 62’deki golü galibiyeti perçinledi…

Galatasaray, Karagümrük'ten 1 puanı son anda kurtardı İlk yarısı uyutan maçta Galatasaray Emre Kılınç’ın hatası sonrasında Bertolacci’nin golünü kalesinde gördü. 88’de Zukanovic’in ikramını Mustafa geri çevirmedi.

Sivasspor evinde Fatih Karagümrük'ü farklı geçti Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmayı 4-0'lık farklı skorla kazanan Sivasspor istediği başlangıcı yapamadığı sezonda puanını 9'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise 11 puanda kaldı.

Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmayı 48. dakikada Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılar, 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.