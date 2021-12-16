Türkiye Gazetesi

Dün, spor camiasının gündemine bomba gibi düşen istifa haberleri bugün doğrulandı. Galatasaray yönetimind eyaşanan depremin ardından; ilk önce başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifası duyuldu. Ardından, adı istifa edecekler arasında anılan kulüp genel sekreteri Köksal Ünlü de istifa ettiğini duyurdu.

Köksal Ünlü'nün yaptığı açıklamada da şöyle:

Değerli dostlar; 22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır.

Sarı kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan şekilde ifade ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak...

Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na sonsuz başarılar dilerim.

Saygılarımla.

Galatasaray yönetiminde kriz! İstifalar peş peşe gelecek Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in cuma günü istifasını açıklayacağı iddiası spor gündemine bomba gibi düştü. Bununla birlikte, yöneticiler Köksal Ünlü, Işıtan Gün ve Reha Keskin’in de istifa etmesinin beklendiği öğrenildi.