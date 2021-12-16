Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR uygulamasında yaşanan yeni bir gelişmenin duyurusunu yaptı. Buna göre; gelecek sezondan itibaren Spor Toto 1. Lig'de de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının kullanılacağı açıklandı.

HAKEMLERDEN YENİ BİR VAR ADAYI HAVUZU OLUŞTURULACAK

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır." denildi.

Gelecek sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir proje hayata geçirecek Merkez Hakem Kurulu (MHK), VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir VAR adayı hakem havuzu oluşturulacak.

Bu hakemler bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacak. Görev verilecek AVAR2 hakemlerinin maç sayılarının arttırılarak tecrübe kazanmaları ve yeni sezona daha iyi hazırlanmaları hedefleniyor.

Spor Toto 1. Lig Play-Off maçlarında online VAR uygulanacak FIFA'nın Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda kullanacağı Video Yardımcı Hakem Sistemi, online olarak Türkiye'de resmi bir maçta ilk defa Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakalarında uygulanacak.