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Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
16.12.2021 - 20:45 | Son Güncelleme: 16.12.2021 - 20:46
Türkiye Gazetesi
UEFA Uluslar C Ligi kura çekiminin ardından A Milli Takım, 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.
Etiketler : türkiye,uefa,uluslar ligi,
813703 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/813703.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
16
12
3
1
19
39
02
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
16
8
6
2
13
30
03
ATAKAŞ HATAYSPOR
16
9
2
5
7
29
04
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
16
9
1
6
8
28
05
FENERBAHÇE A.Ş.
16
8
3
5
6
27
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
16
8
3
5
1
27
07
BEŞİKTAŞ A.Ş.
16
7
3
6
2
24
08
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
16
6
5
5
1
23
09
GALATASARAY A.Ş.
16
6
5
5
1
23
10
DEMİR GRUP SİVASSPOR
16
5
7
4
7
22
11
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
16
6
4
6
-2
22
12
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
16
6
3
7
-3
21
13
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
16
6
3
7
-4
21
14
GZT GİRESUNSPOR
16
5
4
7
1
19
15
YUKATEL KAYSERİSPOR
16
5
4
7
-4
19
16
ALTAY
16
5
3
8
-4
18
17
GÖZTEPE A.Ş.
16
3
5
8
-8
14
18
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
16
4
2
10
-15
14
19
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16
4
1
11
-17
13
20
KASIMPAŞA A.Ş.
16
2
5
9
-9
11
Süper Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
17.12.2021 20:00
Gzt Giresunspor - Altay
18.12.2021 13:30
Kasimpaşa - Sivasspor
18.12.2021 16:00
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor
18.12.2021 16:00
Konyaspor - Fraport Tav Antalyaspor
18.12.2021 19:00
Galatasaray - Başakşehir
18.12.2021 19:00
Alanyaspor - Adana Demirspor A.ş.
19.12.2021 13:30
Rizespor - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
19.12.2021 16:00
Yukatel Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
19.12.2021 16:00
Göztepe - Vavacars Fatih Karagümrük
19.12.2021 19:00
Fenerbahçe - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
16
10
3
3
16
33
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
15
10
1
4
9
31
03
MKE ANKARAGÜCÜ
16
9
3
4
12
30
04
EYÜPSPOR
16
9
3
4
7
30
05
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
16
9
1
6
12
28
06
YILPORT SAMSUNSPOR
16
7
5
4
4
26
07
İSTANBULSPOR A.Ş.
15
7
2
6
3
23
08
KOCAELİSPOR
16
7
2
7
-1
23
09
GENÇLERBİRLİĞİ
16
7
2
7
-5
23
10
TUZLASPOR A.Ş.
15
6
4
5
2
22
11
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
16
5
6
5
2
21
12
ADANASPOR A.Ş.
16
5
5
6
-2
20
13
NASADOGE MENEMENSPOR
16
5
5
6
-5
20
14
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
17
5
4
8
-5
19
15
BURSASPOR
16
5
3
8
-5
18
16
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
16
5
3
8
-5
18
17
ALTAŞ DENİZLİSPOR
16
4
4
8
-8
16
18
ALTINORDU
16
5
1
10
-13
16
1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
14.12.2021 13:30
Manisa Futbol Kulübü 1 - 1 Ankara Keçiörengücü
14.12.2021 13:30
Erzurumspor 2 - 0 Gençlerbirliği
14.12.2021 19:00
Altinordu 3 - 2 Kocaelispor
15.12.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 3 - 0 Balikesirspor
15.12.2021 16:00
Yilport Samsunspor 1 - 1 Beypiliç Boluspor
15.12.2021 19:00
Nasadoge Menemenspor 0 - 0 Altaş Denizlispor
15.12.2021 19:00
Eyüpspor 2 - 0 Tuzlaspor A.ş.
16.12.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 4 - 1 Bursaspor
16.12.2021 19:00
Adanaspor - Istanbulspor