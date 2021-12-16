Türkiye Gazetesi

İspanya'nın Real Madrid Kulübü'nde, Covid-19 vakaları 9'a çıkarken, kontroller artırıldı. Real Madrid'de hafta başında yapılan testlerde futbol takımında Luka Modriç ve Marcelo'nun pozitif çıkmasının ardından bugün de Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo Goes, Andriy Lunin ve yardımcı antrenör Davide Ancelotti de Covid-19 tespit edildiği bildirildi.

Eflatun-beyazlıların basketbol takımında ise başantrenör Pablo Laso ve oyuncu Thomas Heurtel'de Covid-19 çıkmıştı.

Basketbol ve futbol takımının antrenman alanları aynı spor kompleksinde bulunduğundan "Real Madrid Spor Şehri" olarak adlandırılan yerde kontrollerin artırıldığı duyuruldu.

La Liga'daki koronavirüs protokolüne göre bir maçın ertelenmesi için bir takımda, altyapıdaki kadrosu dahil olmak üzere en az 13 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması gerekiyor.



Barcelona Messi’siz paramparça oldu! Real Madrid El Clasico'da şov yaptı İspanya La Liga’nın 10’uncu haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Nou Camp’ta oynanan mücadelede Barcelona, Real Madrid’e 2-1 mağlup oldu. Real Madrid kazandığı 3 puanla liderlik koltuğuna yükseldi. Katalan devi ise kötü gidişatına son veremedi ve ligde 8’inci sırada kaldı. Öte yandan Eflatun-beyazlılar, 1965'ten sonra bir ilke imza atarak Barça'ya karşı üst üste 4. zaferini elde etti.