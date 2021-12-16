Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübü ve Başkanı Burak Elmas'ı, resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti.



TFF'DEN ELMAS AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ye verildi. Burak Elmas da aynı gerekçeyle Disiplin Kuruluna gönderildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Spor Toto 1. Lig takımları Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yılport Samsunspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u farklı nedenlerden dolayı PFDK'ye sevk etti.

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