Türkiye Gazetesi

Omicron varyantının Avrupa'da etkisini göstermesi üzerine en çok etkilenen ülkelerde biri İngiltere oldu. Vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşması, yeni tedbirleri beraberinde getirdi. Bununla birlikte, virüs yayılımının çok olduğu şehirlerde düzenlenen maçlar da iptal edilmeye başlandı. Son alınan bilgiye göre; Premier Lig'de 4 maç daha ertelendi.

ERTELENEN MAÇLAR

İngiliz medyasına göre, bu hafta sonu Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham-Norwich ve Everton-Leicester City maçlarının Covid-19 salgınları nedeniyle ertelendiğini duyuruldu.

Premier Lig'de bu gece oynanması gereken Leicester City-Tottenham ve cumartesi günü oynanması planlanan Manchester United-Brighton & Hove Albion maçları da takımlardaki koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son bir hafta içinde 9 Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Geçen salı oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün koronavirüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.

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