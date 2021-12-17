Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Galatasaray’da işler yolunda gitmiyor. Ligde beş haftadır galibiyeti unutan sarı kırmızılılarda yönetim de çatırdamaya başladı. Burak Elmas yönetiminin ikinci başkanı Rezan Epözdemir hem yönetim kurulundaki hem de Futbol AŞ’deki görevlerinden istifa etti. Ardından dün de kulübün genel sekreteri Köksal Ünlü istifasını sundu. Yönetim içinde Işıtan Gün ve Reha Keskin’in de istifanın eşiğinde olduğu camia içinde konuşuluyor. Işıtan Gün ve Reha Keskin şu an için görevlerine devam kararı aldı. Rezan Epözdemir’in istifanın arkasında ise birkaç olay yatıyor.

TFF'YE TAVIR YETERSİZ

İlk çatlak Beşiktaş derbisi sonrasında oluştu. Kulüp sözcüsü Remzi Sanver’in “Beşiktaş’ın haklı galibiyeti” sözlerine Epözdemir “Ben buna katılmıyorum, Galatasaray’ın hakkı yendi” dedi, Başkan Elmas ise, “Sanver’in açıklamaları benim de sözlerim” çıkışında bulundu. F.Bahçe’nin 7-0 kazandığı kadın futbol takımları arasındaki özel maçta yaşananlar ise çatlağı derinleştirdi. Yönetim kurulu kararı alınmadan İcra Kuruluna CEO tayin edilmesi ve Başkan Elmas’ın TFF’ye yeterli tavrı göstermediğini düşünmesi de Epözdemir’i kızdırdı. Yaşanan gerilimin ardından Başkan Elmas, Epözdemir’e “Görevi bırak” dedi...

ASLAN SAKATA GELDİ: SAVUNMA ÇÖKTÜ

Galatasaray’da hedef Başakşehir karşısında kötü gidişatı durdurmak. Ancak teknik heyetin eli sakatlıklar yüzünden darda. Sivasspor maçında sakatlanan Muslera kalede olamayacak. Ayrıca defansta da Luyindama kesin olarak forma giyemeyecek. Ağrıları devam eden Marcao’nun durumu da belirsiz.

Galatasaray Kulübü ile Başkan Elmas'a, PFDK şoku! Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından medyada yer alan söylemleri üzerine Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Galatasaray'da istifa depremi: Köksal Ünlü de bıraktı Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in ardından genel sekreterlik görevinde olan Köksal Ünlü de istifa ettiğini duyurdu. Ünlü'nün, yönetim kuruluna istifa dilekçesini sunduğu öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan TFF’ye sert tepki: Yayın ihalesinden çıkarız Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu toplantısında TFF’ye yüklenerek ağır eleştirilerde bulundu. TFF’yi sert bir şekilde uyaran Elmas, "Bu kurullar devam ederse, yayın ihalesine markamızı sokmamak için hazırlıklara başladık. Gerekirse tüm kulüplerle konuşarak, naklen yayın ihalesinden çıkma kararlılığımızı ortaya koyacağız." açıklamasında bulundu.