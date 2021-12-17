Türkiye Gazetesi

Uzun süre sonra Antalya’da yenilgiyi tadan Trabzonspor, Hatayspor maçına sıkı hazırlanıyor. Bordo mavililer Antalya’da maçı kaybetmekle kalmamış, Nijeryalı yıldızı Nwakaeme’nin sakatlığıyla da sarsılmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı hafta boyunca hücum varyasyonları üzerinde durdu. Genellikle sağ sanatta ve forvet arkasında görev alan Djaniny’yi Nwakaeme’nin yerine sola çekmeyi düşünen Avcı, sakatlığını atlatan ancak Antalya’da riske edilmeyen Abdülkadir Ömür’e ise sağ kanatta forma verecek.

FARKI DAHA DA AÇALIM

Yerli tercihlerini Uğurcan Çakır, Dorukhan ve Abdülkadir Ömür’den yana kullanmayı düşünen Avcı, form düşüklüğü yaşayan Berat’ı kulübeye çekip Siopis’i de ilk on birde kullanmayı planlıyor. Antalya’daki yenilgiyi ‘yol kazası’ olarak nitelendiren Avcı, idmanda oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Rakiplerimizin de yenilmesi aradaki farkın erimesine engel oldu. Ligin en formda takımlarından biriyle oynayacağız. Devre sonuna kadar üç maçı da kazanıp aradaki puan farkını daha da açmalıyız” uyarısında bulundu.

BAŞARI GELİNCE... FORMALAR KAPIŞ KAPIŞ

Trabzonspor’un başarısı forma satışlarına da yansıdı. Bordo mavililer 2019-2020 sezonunda 192 bin forma satışıyla rekor kırmıştı. Trabzonspor haftalardır açık ara liderliğini devam ettirirken şu ana kadar 115 bin forma satıldı. Bu sezon sonuna kadar 192 binlik satışın geçilmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un üç maç hesabı: Kayıpsız geçersek... En yakın rakibinin 9 puan önünde olan Trabzonspor; Hatay, Altay ve Başakşehir sınavlarını yara almadan atlatırsa şampiyonluk yolunda ciddi bir avantaj elde edecek.

Trabzonspor'da Nwakaeme şoku: 3 maç forma giyemeyecek Antalya maçında sakatlanan ve kasığında ikinci derece yırtık çıkan Nijeryalı; Hatay, Altay ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek.