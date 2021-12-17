Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın Bruno Pinheiro’yla anlaşmaya varmasının ardından herkes ‘Nereden çıktı bu adam’ derken, Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş’ın gündemine gelmesi de tesadüfi bir konuşmayla ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi grup maçı için Sporting deplasmanına giden siyah beyazlılarda yönetim, Portekiz ekibiyle birlikte yemek sırasında bir süre sohbet etti. Sporting’in 10 milyon avro bonservis ödeyerek takımın başına getirdiği Ruben Amorim hakkında konuşulurken Beşiktaş cephesi “Portekiz’in en iyi hocasını aldınız” dedi. Bunun üzerine Sporting Lizbon kanadından ilginç bir cevap geldi.

KARAVELİ EKİPTE

Sporting Lizbon’un genel müdürü “Portekiz’in en iyi ikinci hocasını aldık. Şu anda en iyi hoca Estoril’i çalıştıran Bruno Pinheiro. Ancak biz Amorim’in, Pinheiro’yu geçeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın görevden ayrılması sonrasında bu diyalog üzerine Pinheiro gündeme geldi.

Öte yandan Kayserispor maçında Beşiktaş’ın başında sahaya çıkan ve Fenerbahçe derbisinde de kulübedeki yerini alacak olan U19 hocası Önder Karaveli de Bruno Pinhe ro’nun göreve gelmesinin ardından A Takım’ın teknik ekibinde yer alacak.

TERCİH SEBEPLERİNDEN BİRİ: DİLDEN ANLIYOR

Beşiktaş yönetiminin Pinheiro tercihinde Portekizli çalıştırıcının yabancı dil konusundaki hâkimiyeti de etkili oldu. Pinheiro kendi dili olan Portekizcenin yanı sıra İngilizce ve Fransızcayı da ileri seviyede konuşabiliyor. Hitabet yeteneği çok kuvvetli olan Portekizlinin bu gücünü takımın genelinde de kullanabilmek için iki dil daha öğrendiği ve İspanyolca dersleri de aldığı öğrenildi.

CANLI ÖRNEK: CRESPO'YU YILDIZ YAPTI

Bruno Pinheiro’nun parlattığı isimlerden biri de Fenerbahçe’nin şu an en formda oyuncularından olan Miguel Crespo. Portekizli oyuncu, Estoril ile şampiyonluk yaşamadan önce piyasada bilinmeyen bir oyuncuydu. Estoril’e de bedelsiz olarak transfer olan 25 yaşındaki Crespo, Pinheiro sayesinde hücumda çok etkili olmaya başlamış ve kariyerinin en başarılı dönemini yaşamıştı.

Siyah beyazlı yönetim, elini taşın altına koydu. Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmanın kazanılması hâlinde futbolculara 30 bin liralık prim sözü verildi.

CARVALHAL'DEN ÖVGÜLER: İLGİ ÇEKİCİ BİRİ

Beşiktaş’ın Portekizli eski teknik direktörü Carlos Carvalhal, siyahlı beyazlı takımın gündemindeki Bruno Pinheiro’yu değerlendirdi. Vatandaşının geriden kaliteli oyun kurmayı sevdiğini söyleyen Carvalhal “Onun oyununu anlayacak kaliteli futbolculara ihtiyacı var. Futbola bakışıyla ve takımına oynattığı futbolla ilgi çekici bir teknik adam. Şimdiden bu senenin flaş takımı oldular çünkü herkes küme düşmeme mücadelesi vermelerini bekliyordu” diye konuştu.

SPORTİF DİREKTÖR KAZANCI

Bruno Pinheiro ile önümüzdeki hafta imzaların atılması planlanırken, kulübün hayata geçirmek istediği proje için de düğmeye basıldı. Bunun için ilk olarak Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’nın görevi ‘Sportif Direktör’ olarak değişecek.

Beşiktaş’ın Pinheiro operasyonun perde arkası belli oldu! Teknik adam arayışında olan Beşiktaş, Portekizli hoca Bruno Pinheiro ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, önümüzdeki hafta Portekizli teknik adam ile imza töreni gerçekleştirecek. Pinheiro isminin ortaya çıkmasında Sporting Lizbon deplasmanındaki detay dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi grup maçı için Sporting deplasmanına giden Siyah-Beyazlı yönetim ekibi Portekizli hoca Bruno Pinheiro ile konuştuğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Beşiktaş'ın arayışı son buldu: Yeni patron Pinheiro Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları son buldu. Siyah beyazlılar, Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Pazartesi İstanbul'a gelmesi beklenen Pinheiro'ya yarım sezon için 300 bin avro ücret ödenecek.